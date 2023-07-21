Кабмін додатково спростив імпорт комлектуючих для безпілотників

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, спростив ввезення комплектуючих для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесено зміни до переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженого постановою N1091 від 27 вересня 2022 року .

"Зміни спрямовані на спрощення вимог законодавства України в частині забезпечення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів) для використання підприємствами у власній діяльності з виробництва та/або ремонту безпілотних систем", – пояснив Мельничук.

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Крім того, уряд спростив видачу дозволів на експорт та імпорт товарів військового призначення. Тепер субʼєкти господарювання зможуть отримати право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення на підставі поданих ними заяв.

Відповідні зміни внесено до постанови N1228 від 12 липня 1999 року "Про надання субʼєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".

Як повідомлялося, Кабмін також погодив реалізацію експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.