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Кабмін затвердив створення єдиного реєстру пестицидів і агрохімікатів

пестициды

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, затвердив Порядок ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено, що реєстр є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема". Доступ до реєстру здійснюватиметься через "ЕкоСистему", – уточнив Мельничук.

Автор: 

Кабмін (7745) хімія (74) пестициди (18)


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