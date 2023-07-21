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Новини
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Фірма з вигаданими співробітниками отримала десятки мільйонів на відбудову, – ЗМІ. ВIДЕО

бігус

Підряди на мільйони гривень на відбудову зруйнованих будівель у Київській області і на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі отримали компанії, які вигадували собі співробітників, підробляли документи і завищували ціни.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, йдеться про маріупольську фірму "Архстройтехнадзор". Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021-го. У лютому минулого року її директором став Богдан Ковпак.

Раніше він працював інженером на "Азовсталі" і в своїх соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою, який тоді керував "Запоріжсталлю", а зараз є заступником керівника Офісу президента і опікується питаннями відбудови.

Улітку 2022-го маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від КОДА на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму. За два місяці "Архстройтехнадзор" отримав замовлень на понад 15 млн грн. До кінця року сума замовлень сягнула понад 30 млн.

При цьому на порталі "Прозорро" були відсутні деякі документ по підрядах "Архстройтехнадзору". А те, що було у доступі – зіпсоване сканером і містять лише загальну калькуляцію.

Тод компанія отримала замовлення на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю у приблизно 35 млн грн. Тут тендер формально провели, але "Архстройтехнадзор" нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників.

Цікаво, що до загального переліку тендерних документів фірма прикріпила файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання. Але більшість людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь дописали зайву цифру в ІПН, частини людей за вказаними іменами взагалі ніколи не існувало.

Як пишуть журналісти, у листопаді 2022 року, прямо посеред великого підрядного процесу, у "Архстройтехнадзору" змінився власник – ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. За даними розслідувачів, він раніше мав численні проблеми з законом та наркотиками.

Директором же продовжив бути Богдан Ковпак. Уже наприкінці 2022 ркоу "Архстройтехнадзор" спрямував понад 20 млн грн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

Навесні 2023-го Ковпак вийшов з фірми, і вона перестала отримувати замовлення. Право фіналізувати роботи в гуртожитку для маріупольців після "Архстройтехнадзору" маріупольські комунальники передали іншій фірмі – "Будівельні традиції". Цікаво, що підприємство раніше нічим не займалося, але незадовго до отримання підряду директоркою і власницею компанії стала матір Богдана Ковпака.

Ця фірма також несподівано отримала кілька великих підрядів в Києві. Як зауважують журналісти, "Будівельні традиції" також "вигадали" частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив "Архстройтехнадзор".

В маріупольській мерії визнали, що "Архстройтехнадзор" знають і давно з ним співпрацюють. Утім, спростували що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені.

Ростислав Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів.

Водночас Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.

Автор: 

Маріуполь (260) будівництво (2223) Шурма (11)


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Топ коментарі
+10
якщо "офісні" зе-мародери за день не вкрали на декілька десятків мільйонів гривень, то вони вважають, що "канєц епохі бєднасті" відсунувся від них на один день ...
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21.07.2023 16:14
+10
так, всі ми крадії, кидали, брехуни, злодії та гвалтівники, бо 73% обрали дебіла без освіти, що створив себе сам, облизуючи обрізані піструнці та заглядаючи в очко *****, паплюжачи все УКРАЇНСЬКЕ своїм іржалом.
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22.07.2023 10:11
+6
Мальчик подрос. Очередной вилкул на старте. Сейчас отрастит бородку и сразу станем мужественным патриотом.
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22.07.2023 10:07
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якщо "офісні" зе-мародери за день не вкрали на декілька десятків мільйонів гривень, то вони вважають, що "канєц епохі бєднасті" відсунувся від них на один день ...
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21.07.2023 16:14 Відповісти
Відбудуємо, кажете?!
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21.07.2023 18:55 Відповісти
український сюр. Це вже все, чи далі буде?
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21.07.2023 21:05 Відповісти
Ще рано дивуватись. Ще буде і буде з чого. Нажаль.
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22.07.2023 23:27 Відповісти
Подібне вже давно не дивує. Здивувало б інше - якби підряди отримала повністю "біла" компанія, яка чесно платить податки, не завищує втридорога ціни, не махлює, не бере участь у схематозах, і т.п. Але таких компаній в Україні мабуть немає.
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22.07.2023 00:27 Відповісти
так, всі ми крадії, кидали, брехуни, злодії та гвалтівники, бо 73% обрали дебіла без освіти, що створив себе сам, облизуючи обрізані піструнці та заглядаючи в очко *****, паплюжачи все УКРАЇНСЬКЕ своїм іржалом.
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22.07.2023 10:11 Відповісти
Якщо ви так не вмієте працювати, то це не означає, що інші не вміють. Наша компанія працювала виключно в білу, сплатила за 5 років 300 млн податків протягом 2016-2020рр. Думаєте, це мало значення? Ні. Жодного. В нашій державі не стало ні умов/ні перспектив, після 2019, для такого бізнесу.
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22.07.2023 23:31 Відповісти
Головне, що ці особи призовного віку, але за 9 років до військоматів так і не пішли, як і Зеленський із своїми в оточенні!!
Це не стало для них перепоною для розкрадання у Держави коштів!!
А цей же час, Волонтери з Українцями збирають кошти на дрони та усе необхідне для Захисників України!!!
А Шмигаль так і сидить на посаді, майже «непричетний» до такого бардаку під час війни!! Брешуть, крадуть, втікають, а він і не бачить цього на засіданнях з 7 поверху, мабуть зависоко сидить, бо в окопах, про таке добре знають!!
Слава Україні!
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22.07.2023 00:47 Відповісти
Оооо Шаурма уже освоился в Киеве и начал осваивать бюджеты ))))
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22.07.2023 08:25 Відповісти
Мальчик подрос. Очередной вилкул на старте. Сейчас отрастит бородку и сразу станем мужественным патриотом.
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22.07.2023 10:07 Відповісти
Це якийсь треш трешняцький .Зелена мразота мародерить ,як останній день.От тільки останній день може виявитись , останнім днем держави Україна???
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22.07.2023 17:21 Відповісти
А зіц-голову для відсидки вони вже собі знайшли?
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22.07.2023 19:07 Відповісти
..а шо?! - резникоковы на своём херойском примере продемонстрировали лохторату, что прибарахлиться могут все, кто делится и кто имеет зелёную крышу..
ну а зелёная крыша имеет всех и всё, бо козырная Зеля даёт добро членам своей растущей банды
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22.07.2023 19:42 Відповісти
Таких прикладів багато. Я би на місці Заходу збирав би таку інформацію в одну папочку. І коли виникне чергове питання "чому ми не в НАТО або ЄС", вивіз би цю папочку товщиною з метр на візку і сказав: "Ми не хочемо бути з такою країною в одній спільноті. Підростіть. Виправтесь. А ми будемо допомагати."
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23.07.2023 14:10 Відповісти
А Клоун куди дивиться? Розвів корупцію, яка і Януковичу не снилася. Чи заносять долю щоб покривав?
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23.07.2023 18:31 Відповісти
Заноосять. Почитав інтерв'ю Степанова проти якого відкрили справу, каже, що якщо почнуть пресувати розкаже які потоки ідуть в ОП від корупційних діянь. Взяв Клоуна разом з Єрмаком за яйця.
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23.07.2023 22:36 Відповісти
Шмигаль - працював у ахмєтова.Шурма - працював у ахмєтова.Татаров взагалі виправдовував діі захарченка та працював на янучара.Донецькі ЗНОВ грабують країну?Президент!Що коїться в державі?
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24.07.2023 07:26 Відповісти
презедент тоже працював на даунецьких, єслі шо.
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24.07.2023 11:20 Відповісти

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