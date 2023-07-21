Фірма з вигаданими співробітниками отримала десятки мільйонів на відбудову, – ЗМІ. ВIДЕО

Підряди на мільйони гривень на відбудову зруйнованих будівель у Київській області і на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі отримали компанії, які вигадували собі співробітників, підробляли документи і завищували ціни.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, йдеться про маріупольську фірму "Архстройтехнадзор". Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021-го. У лютому минулого року її директором став Богдан Ковпак.

Раніше він працював інженером на "Азовсталі" і в своїх соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою, який тоді керував "Запоріжсталлю", а зараз є заступником керівника Офісу президента і опікується питаннями відбудови.

Улітку 2022-го маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від КОДА на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму. За два місяці "Архстройтехнадзор" отримав замовлень на понад 15 млн грн. До кінця року сума замовлень сягнула понад 30 млн.

При цьому на порталі "Прозорро" були відсутні деякі документ по підрядах "Архстройтехнадзору". А те, що було у доступі – зіпсоване сканером і містять лише загальну калькуляцію.

Тод компанія отримала замовлення на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю у приблизно 35 млн грн. Тут тендер формально провели, але "Архстройтехнадзор" нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників.

Цікаво, що до загального переліку тендерних документів фірма прикріпила файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання. Але більшість людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь дописали зайву цифру в ІПН, частини людей за вказаними іменами взагалі ніколи не існувало.

Як пишуть журналісти, у листопаді 2022 року, прямо посеред великого підрядного процесу, у "Архстройтехнадзору" змінився власник – ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. За даними розслідувачів, він раніше мав численні проблеми з законом та наркотиками.

Директором же продовжив бути Богдан Ковпак. Уже наприкінці 2022 ркоу "Архстройтехнадзор" спрямував понад 20 млн грн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

Навесні 2023-го Ковпак вийшов з фірми, і вона перестала отримувати замовлення. Право фіналізувати роботи в гуртожитку для маріупольців після "Архстройтехнадзору" маріупольські комунальники передали іншій фірмі – "Будівельні традиції". Цікаво, що підприємство раніше нічим не займалося, але незадовго до отримання підряду директоркою і власницею компанії стала матір Богдана Ковпака.

Ця фірма також несподівано отримала кілька великих підрядів в Києві. Як зауважують журналісти, "Будівельні традиції" також "вигадали" частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив "Архстройтехнадзор".

В маріупольській мерії визнали, що "Архстройтехнадзор" знають і давно з ним співпрацюють. Утім, спростували що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені.

Ростислав Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів.

Водночас Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.