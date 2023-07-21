У іноземців знайшли майже 500 земельних ділянок, їх повернуть державі, – Держгеокадастр

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру в ході аналізу даних Державного земельного кадастру за перше півріччя виявила 493 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які належать іноземцям та особам без громадянства, але не були відчужені у встановлений термін.

Як ідеться в повідомленні Держгеокадастру, зокрема, було виявлено земельні ділянки с/г призначення, які перебувають у власності іноземців та осіб без громадянства, у тому числі громадян держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом.

"Фахівці встановили, що зазначені ділянки не були відчужені їх власниками протягом установленого законом строку, а отже, підлягають конфіскації", – сказано в повідомленні.

За результатами проведених перевірок відкрито 301 судове провадження про конфіскацію земельних ділянок с/г призначення (493 ділянки загальною площею 716,65 га), а за результатами розгляду таких справ вже прийнято 87 судових рішень про конфіскацію 138 земельних ділянок с/г призначення загальною площею 186,87 га.

Законодавством України визначено, що землі с/г призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, упродовж року, підлягають відчуженню. Якщо така земельна ділянка не була відчужена власником протягом визначеного строку, то вона підлягає конфіскації за рішенням суду.