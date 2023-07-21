"Укрексімбанк" звітує про 2 мільярди прибутку з початку року

Чистий прибуток червня в 440 млн грн дозволив державному "Укрексімбанку" завершити перше півріччя 2023 року з прибутком у розмірі 1,98 млрд грн. За аналогічний період 2021 року банк отримав прибуток на суму 1,1 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні банку, в структурі доходів більшу частину продовжує займати процентий дохід, який формує робочий кредитний портфель банку.

Як зазначили в банку, за перше півріччя "Укрексімбанк", да даними наглядової статистики НБУ, посів перше місце на ринку за кредитуванням юридичних осіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 1 червня 2023 року).

Також банк став першим за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік).

У банку також заявили про повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 роках, на суму 18,5 млрд грн.

Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.

Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.