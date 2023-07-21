Центробанк Росії не бачить можливостей для скасування валютних обмежень для росіян

Банк Росії ще не ухвалив рішення про продовження валютних обмежень, які діють до 9 вересня, однак передумов для їхнього скасування немає.

Про це на брифінгу заявила голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, пише російський "Коммерсант".

"Обмеження діють до 9 вересня, ми ще рішення не ухвалили, але зараз можна сказати, що передумов для зняття цих обмежень немає", – відповіла Набіулліна на запитання, чи продовжать у Росії дію обмежень на зняття готівкової валюти.

Вона пояснила, що ці обмеження пов'язані із санкціями, які забороняють ввезення готівкової іноземної валюти російськими банками.

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Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ. Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.

Крім того, запроваджено низку обмежень на виведення капіталу.