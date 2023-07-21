Молдова знизила тариф на транзит української соняшникової олії залізницею

Молдовська залізниця надала Україні знижку на перевезення соняшникової олії через ділянку Басарабяска-Етулія в бік дунайських портів Рені (Україна), Джурджулешт та Галац (Молдова, Румунія).

"За запитом АТ "Укрзалізниця" на залізницю Молдови щодо надання окремої знижки на перевезення олії соняшникової через дільницю Басарабяска-Етулія на дунайські проти Рені, Джурджулешт, Галац (Молдова, Румунія), отримано позитивну відповідь", – повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

За умови виконнання місячного обсягу перевезення рослинних олій 30 тонн на місяць (або 15-16 цистерн на добу) на ділянці Басарабяска-Етулія до тарифів перевезення буде застосовано коєфіціент 0,61 (тобто буде надаватися знижка на перевезення приблизно -$3,52 за тонну олії, або -39% на тариф вантажного рейсу).

Таким чином загальна вартість перевезення соняшникової олії територією Молдови (дільниця Басарабяска-Етулія) зменшиться з $10,15 за тонну до $6,63 за тонну.

"Зазначена знижка буле застосовуватися до перевезенних обсягів олії усіма експедиторами по території Молдови за звітний місяць (обсяги повинні сумуватися)та буде підраховуватися Молдовською залізницею щомісячно до 6 числа наступного місяця", – уточнив Ткачов.

Він повідомив, що інформація щодо можливості залучення до розрахунку знижки на перевезення зернових вантажів (ДНГ 1001-1008) та продуктів переробки олійно-жирового комплексу – шроти, макухи (ДНГ 2304, 2306) відповіді від Молдавської залізниці не надійшла.