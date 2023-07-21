Російський бізнесмен програв справу про затримання своєї яхти за $50 мільйонів

Російський бізнесмен Сергей Науменко програв судовий позов проти Великої Британії щодо затримання його супер’яхти вартістю $50 млн.

Як пише Reuters, 59-метрову яхту "Фі" (Phi) Науменка затримали в Лондоні через санкції британського уряду проти Росії в березні 2022 року, коли вперше було застосовано правила для затримання судна.

Науменко, який володіє яхтою через компанію, зареєстровану в Сент-Кітс і Невіс, подав позов проти Департаменту транспорту Великобританії (DfT), стверджуючи, що судно було затримано з неналежною метою.

DfT виправдовував затримання яхти тим, що вона мала на меті чинити тиск на багатих росіян після вторгнення Росії в Україну, що, на думку адвокатів Науменка, було несправедливим.

Науменко сказав, що став мішенню лише тому, що був заможним росіянином, незважаючи на те, що він не був причетний до російської політики чи будь-якого зв'язку з Путіним.

Однак 21 липня 2023 року Високий суд Лондона відхилив його справу, оскільки суддя Росс Кренстон відкинув твердження Науменка про те, що яхта була затримана з неналежною метою.

Яхта була законно затримана, оскільки це було "судно високої вартості [...] і його власник, пан Науменко, був "пов'язаний" із Росією", – йдеться в письмовому рішенні судді.

Адвокат Науменка заявив у заяві, що власник Phi розчарований рішенням і розглядає можливість подання апеляції.

Представник DfT привітав рішення, сказавши: "Ми продовжуватимемо діяти, де необхідно, щоб розправитися з тими, хто отримує вигоду від режиму Путіна та їх незаконної війни в Україні".