Україна збирається відкрити нові товарні позиції для експорту в Китай

Україна та Китай обговорили відкриття нових позиції для експорту української продукції.

"На сьогодні понад 900 українських підприємств мають право експорту власної продукції до Китаю, зокрема кукурудзи – 227 підприємств, молоко та молочні продукти – 35, соя – 55, ячмінь – 51, шроти та жоми – 48, яловичина – 6 і заморожена лохина та чорниця – 10", – сказано в повідомленні Дерпродспоживслужби за результатами зустрічі з керівництвом Головного митного управління Китаю.

Сторони обговорили умови та необхідні кроки для взаємної торгівлі, а також відкриття нових товарних позицій для експорту української продукції: зокрема меду, борошна, рибної продукції, м'яса птиці, гороху, свіжої лохини, кормів для продуктивних тварин (преміксів) тощо.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленості щодо відпрацювання та підписання протоколів на експорт українських товарних позицій до кінця року.