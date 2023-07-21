Оголошено перші тендери проєктів відновлення в Київській та Сумській областях

Державне агентство відновлення запускає перші тендери проєктів відновлення.

Як повідомив голова відомства Мустафа Найєм, 21 липня в системі публічних закупівель Prozorro оголошено торги на відновлення п'яти об'єктів житлової інфраструктури у місті Ірпінь, смт Пісківка Київської області та капітальний ремонт будівель "Тростянецької міської лікарні" Сумської області.

Замовники робіт, відповідно, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській та та Сумській областях.

"При оголошенні торгів оприлюднюється вся проєктна документація, це дасть можливість зацікавленим компаніям підготувати виважені тендерні пропозиції", – зазначив Найєм.

Кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів були підготовлені у рамках співробітницва з UNODC Programme Office in Ukraine, Open Contracting та USAID_ВзаємоДія на основі практики антимонопольного комітету та відкритих консультацій з учасниками ринку, нагадав Найєм.

Кінцевий строк подачі пропозицій по Київські області – до 29 липня, по Сумській – до 1 серпня.

"Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи. Вони будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами та з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції та інклюзивності", – додав Найєм.