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Оголошено перші тендери проєктів відновлення в Київській та Сумській областях

війна,бізнес,відбудова,відновлення

Державне агентство відновлення запускає перші тендери проєктів відновлення.

Як повідомив голова відомства Мустафа Найєм, 21 липня в системі публічних закупівель Prozorro оголошено торги на відновлення п'яти об'єктів житлової інфраструктури у місті Ірпінь, смт Пісківка Київської області та капітальний ремонт будівель "Тростянецької міської лікарні" Сумської області.

Замовники робіт, відповідно, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській та та Сумській областях.

"При оголошенні торгів оприлюднюється вся проєктна документація, це дасть можливість зацікавленим компаніям підготувати виважені тендерні пропозиції", – зазначив Найєм.

Кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів були підготовлені у рамках співробітницва з UNODC Programme Office in Ukraine, Open Contracting та USAID_ВзаємоДія на основі практики антимонопольного комітету та відкритих консультацій з учасниками ринку, нагадав Найєм.

Кінцевий строк подачі пропозицій по Київські області – до 29 липня, по Сумській – до 1 серпня.

"Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи. Вони будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами та з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції та інклюзивності", – додав Найєм.

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Київська область (285) Сумська область (133) тендер (2157) відновлення (345)


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У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему навмисне саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та зацікавлені у такому становищі! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять президента, Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодили організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна булоб добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей 6 років збирають мільйони гривень, але 6 років ці кооперативи не завершили будівництво та не здали в експлуатацію ні оодин ЖК! Поліція не тільки не помічає, голови цих Кооперативів в них почесні люди раніши ними дуже "опікувався" та рекламував Антон Геращенко, кримінальні справи неможливо відкрити, закривають без повідомлення
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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21.07.2023 20:29 Відповісти

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