"Енергоатом" скасував закупівлю турецьких електробусів на 270 мільйонів після виступу Зеленського

Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" скасував договір з офіційним дилером турецької компанії Temsa – ТОВ "Авто-Регіон" – на постачання 10 електроавтобусів та п’яти зарядних станцій до них на загальну суму 269,6 млн грн (з ПДВ).

Про це повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Угоду скасували "у зв’язку з неможливістю виконання договору з причин, що не залежать від волі сторін, зокрема, у зв’язку з відсутністю реального фінансування видатків покупця".

Дата розірвання договору у системі Prozorro не вказана, проте пресслужба "Енергоатома" повідомила скасування закупівлі на наступний день після того, як президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому виступі розкритикував витрачання державних коштів під час війни на закупівлі, в яких немає нагальної потреби.

"Хоча необхідність у придбанні даних автобусів для перевезення персоналу АЕС залишається актуальною, відповідний тендер був скасований. Було прийняте відповідне рішення про повернення до цього питання після закінчення військових дій", – зазначається у повідомленні пресслужби "Енергоатома".

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Як повідомлялося, підрозділ "Енергоатома" уклав угоду на придбання 10 турецьких електробусів за 270 млн грн 9 червня. Техніку мали поставити у місто Вараш, де розташована Рівненська АЕС.

Закупівлю провели з третьої спроби, оскільки перемогу дилера турецького виробника оскаржувало львівське ТОВ "Завод "ЕлектронМаш", яке пропонувало дешевші електробуси українського виробництва.