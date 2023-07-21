У Київській області викрили 6 незаконних гральних закладів

Бюро економічної безпеки України в Київській області викрило та зупинило діяльність 6 незаконних гральних закладів, зокрема в Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Обухові.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, слідством встановлено, що гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.

Детективи БЕБ провели обшуки за місцями розміщення нелегальних гральних закладів.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 90 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор.

Орієнтовна вартість майна становить понад 1 млн грн. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

"Загалом із початку 2023 року лише в Києві та області співробітники БЕБ припинили діяльність понад 70 нелегальних гральних закладів. Водночас значна частина грального бізнесу залишається в тіні, тож попереду ще багато роботи", – зазначив керівник теруправління БЕБ у Київській області Максим Кутерга.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури.