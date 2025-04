У торгівлі російською нафтою переважають маловідомі трейдери

Невелика група менш відомих товарних трейдерів зайняла світову торгівлю нафтою, зокрема російською.

Як пише EnergyPortal, раніше на ринку домінували великі трейдери, такі як Vitol, Glencore, Gunvor і Trafigura, тоді як невеликі торгові центри боролися з обмеженими ресурсами й інфраструктурою. Однак, згідно з даними російської митниці, шість відносно невідомих компаній, що базуються в Дубаї і Гонконзі, тепер стали основними гравцями російської торгівлі нафтою, передає enkorr.

Ці компанії, а саме Nord Axis Ltd, Tejarinaft FZCO, QR Trading DMCC, Concept Oil Services Ltd, Bellatrix Energy Ltd і Coral Energy DMCC, разом обробляють приблизно 1,4 млн барелів російської сирої нафти на день. Це більше, ніж переробляли традиційні сировинні гіганти до війни в Україні. Фактично, цієї кількості достатньо, щоб задовольнити всі потреби в нафті таких країн, як Велика Британія й Італія.

Nord Axis, компанія, зареєстрована в Гонконзі лише рік тому, стала найбільшим покупцем, переміщуючи 521 тис. барелів російської сирої нафти на день. Tejarinaft FZCO, що базується в Дубаї, була другим за величиною покупцем, купуючи 244 тис. барелів на день у "Роснєфті". QR Trading DMCC, також розташована в Дубаї, була третім за величиною покупцем, переміщуючи 199 тис. барелів на день від ПАТ "Сургутнефтегаз". Іншими найбільшими покупцями були Concept Oil Services Ltd (152 тис. б/д), Bellatrix Energy Ltd (151 тис. б/д) і Coral Energy DMCC (121 тис. б/д).

Фінансування цих великих потоків нафти залишається незрозумілим, за оцінками, лише в грудні воно може перевищувати $2 млрд.

Зазначається, що Nord Axis, QR Trading DMCC і Bellatrix Energy Ltd були невідомими до того, як західні країни покинули російські енергетичні ринки. Повідомляється, що Bellatrix отримала позики від російських банків, зокрема російського банку розвитку регіонів і російського сільськогосподарського банку, що належать "Роснєфті", хоча спроби зв’язатися з цими трейдерами, їхніми банками й російськими виробниками нафти залишилися без відповіді.

Непрозорість російських нафтових ринків спричиняє занепокоєння експертів. Відсутність прозорості й достовірних даних ускладнює можливість робити певні висновки щодо ринку. Потоки російської нафти поки що зберігаються, незважаючи на жорсткі санкції й обмежену кількість міжнародних покупців. Торік Росії вдалося збільшити видобуток нафти і конденсату на 2%, досягнувши 10,73 млн барелів на добу. Проте малоймовірно, що Росія зможе нескінченно кидати виклик.

Росія, можливо, зможе пом'якшити різке падіння видобутку, залучивши активи, покинуті або продані нафтовими компаніями, що виходять з країни. Ці активи були придбані місцевими командами менеджменту, які зберегли критичний досвід, необхідний для підтримки рівня виробництва. Однак майбутнє російського нафтового ринку залишається невизначеним, і домінування менших торгових центрів у торгівлі російською нафтою є значним зрушенням у світовій торгівлі нафтою.