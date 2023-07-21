Держбюджет у липні отримає до 10 мільярдів від ввезення пального, – Держмитслужба

За розрахунками Державної митної служби, за липень до бюджету надійдуть 8-10 млрд грн від ввезення пального.

Про це розповів виконувач обов’язки голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев в інтерв'ю Укрінформу.

"Для мене як для споживача наслідки повернення довоєнних умов оподаткування, можливо, й не дуже приємні, надто, коли бачиш на стелах заправок, що 3+ гривні додалося до вартості палива. А з точки зору роботи Державної митної служби маємо сподівання на покращення ситуації зі зборами", – сказав Звягінцев.

Він зазначив, що за останні місяці до бюджету надходило майже по 5 млрд грн платежів, які справляються Енергетичною митницею. Зростання пов'язане з тим, що трейдери, імпортери, розуміючи, що дія пільгових ставок оподаткування ось-ось завершиться, накопичували ресурс, намагаючись максимально завозити його в країну. Приміром, у травні обсяги постачань таких товарів зросли до 732 тис. тонн, а в червні – до 905 тис. тонн.

"Тобто в червні звичні для нас обсяги ввезення цього ресурсу зросли на 173 тис. тонн. Зараз, після того, як пільги скасовано, потік пального зменшився. Але, так розумію, у другій половині липня почнеться нове зростання. Відповідно, база оподаткування імпорту пального має зрости. Орієнтовно, за нашими розрахунками, за липень до бюджету надійде близько 8-10 млрд грн від ввезення пального", – підсумував Звягінцев.

Із 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. Передбачена з початку повномасштабної російської агресії пільга – зниження ПДВ до 7% – була покликана сприяти наповненню ринку в умовах втрати логістичних ланцюжків та відмови від продукції з Росії та Білорусі. Відтепер ставка ПДВ знову повертається до 20% та підвищуються акцизи.