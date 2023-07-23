Фінляндія готує для України нову допомогу з обладнанням для водопостачання та очистки стічних вод.

Як повідомили а Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, за літо країна вже передавала в Україну обладнання для очистки води, помпи й цистерни, щоб допомогти налагодити забезпечення водою, зокрема в районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, передає Європейська правда.

"Готуються нові поставки обладнання для виробництва води і очистки стічних вод", – сказано в повідомленні.

Окрім цієї допомоги, Фінляндія нещодавно передала також генератори, "швидкі" та інші автомобілі, лікарняні ліжка, обладнання для захисту об’єктів культурної спадщини.

За словами старшого координатора МВС Хейккі Хонканена, в останні тижні з Фінляндії щотижня надходила допомога для України.

"Останнім часом Україна акцентує на потребах у обладнанні для водопостачання, і Фінляндія змогла ефективно відреагувати на цей запит. Водночас енергетичний сектор України продовжує потребувати великої допомоги", – додав він.

У липні загальні обсяги допомоги від Фінляндії перевищили об'єм 250 вантажівок, а кількість транспортних засобів, переданих як допомога, зросла до 55. Це автобуси та машини для рятувальних служб. Допомогу збирають за участі державних і приватних донорів.