Парламент Болгарії повернув державі контрольований російським "Лукойлом" порт

Парламент Болгарії підтримав законопроєкт, відповідно до якого порт Росенець, що перебуває у концесії російської компанії "Лукойл", повернеться під контроль болгарської держави.

Як пише Reuters, документ підтримали 144 депутатів із 240.

Законопроєкт передбачає, що "Лукойлу" дозволять використовувати нафтовий термінал після припинення концесії, але компанія муситиме платити збори болгарському уряду. У документі також вказується, що концесія буде припинена протягом тижня.

Зазначається, що цей порт – єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря. Він перебуває під контролем "Лукойла" з 2011 року, коли російській компанії надали право на його концесію на 35 років.

Термінал обслуговує єдиний нафтопереробний болгарський завод "Нефточім Бургас", спроможний щодня переробляти 196 барелів нафти й також належить "Лукойлу". У січні болгарські законодавці ухвалили рішення, яке відкрило шлях для уряду брати підприємством під свій контроль терміном до року.

Автори законопроєкту про дострокове припинення концесії заявили, що розірвання угоди завадить Росії використовувати підприємства у Болгарії для фінансування війни.

Зазначається, що це також дасть змогу примусити до дотримання санкцій ЄС, посприявши заявці Болгарії на вступ до Шенгенської зони.

Додамо, що Болгарія сподівається приєднатися до Шенгенської зони уже цієї осені.

Як повідомлялося, у квітня Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів та транспортної інфраструктури.