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Новини
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Очільник Ryanair допускає відновлення польотів в Україну до кінця року

ryanair

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, розглядає можливість поновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі, передає Інтерфакс-Україна.

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найімовірніший, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Він навів приклад досвіду Ізраїлю, де авіація продовжує працювати. "Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада - ІФ-У) зможуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси в Україну", – зазначив О’Лірі.

За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до України.

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Зараз міністерство (Міністерство відновлення, – ред.) працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", – сказав глава Ryanair.

Водночас він наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейське агентство з безпеки польотів та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

Як повідомлялося, компанія Ryanair готова вкласти $3 млрд у відновлення польотів з України після завершення війни.

Автор: 

авіація (2234) авіасполучення (2492) Ryanair (341)


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Топ коментарі
+4
То ті під@ри вже мазали. По Польщі прилетало! І що? НАТО чеше яйця! А в Орбана рот взагалі ху@м путлера зайнятий!
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22.07.2023 22:27
+3
Навіть не смішно...
Кацапи щомісяця на 20-30% нарощують виробництво ракет, а тут про відновлення польотів цього року ...
Навіть, якщо до бойові дії до кінця цього року закінчаться (в цьому дуже сумніваюсь), то кацапи продовжуватимуть обстріли України зі свої території і за таких обставин військовий стан, ясна річ, ніхто не скасує і небо ніхто не відкриє!
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22.07.2023 14:19
+3
Спасибо ирландцам. Даже Протокол о намерениях- это уже плюс для нас.
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22.07.2023 18:46
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Дай Боже!
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22.07.2023 13:02 Відповісти
Навіть не смішно...
Кацапи щомісяця на 20-30% нарощують виробництво ракет, а тут про відновлення польотів цього року ...
Навіть, якщо до бойові дії до кінця цього року закінчаться (в цьому дуже сумніваюсь), то кацапи продовжуватимуть обстріли України зі свої території і за таких обставин військовий стан, ясна річ, ніхто не скасує і небо ніхто не відкриє!
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22.07.2023 14:19 Відповісти
Хм, думаю, это тупой выброс. Ну логически: кто и куда будет летать? Границы закрыты... Или это для депутатов опция?
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22.07.2023 15:20 Відповісти
Дебіл, жінкам і іноземцям ніхто кордони не перекривав.
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22.07.2023 20:47 Відповісти
Ну во-первых попробуйте не показывать свой "интеллект". Во-вторых иностранцам их страны не рекомендуют бывать в Украине. Моя немецкая страховая компания открыто пишет - в поездке в Украину вы будете не застрахованы. В третьих - учитесь читать: якщо Україні не вдасться переконати EASA - Європейське агентство з безпеки польотів та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе. Джерело: https://biz.censor.net/n3432789
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22.07.2023 21:17 Відповісти
Від того, що твоя нємєцкая гівнокомпанія, щось пішєт - нічого не означає. Я в Києві за останній рік зустрічав море іноземців: США, Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Польща, Швеція, Корея і тд. Я вже не кажу про індійських студентів, яких з кожним днем все більше у місті. Так що засунь свою страхову гівнокомпнію собі в дупу, манкурт *******.
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23.07.2023 07:16 Відповісти
От без індійських "студентів" Київ чудово міг би і обійтися, бо інколи, потрапляючи на Хрест-авеню, я не розумів, чи я в Україні, чи в делі десь через кротову дірку потрапив. А враховуючи, що індія підтримує не нас у цій війні, я б взагалі дуже хотів би знати, яка паскуда сюда пускає потенційного ворога.
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24.07.2023 17:44 Відповісти
іноземці, українці, які проживають за кордоном, українці непризовного віку, жінки з дітьми і ще багато хто
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23.07.2023 13:06 Відповісти
Ужгород, не?
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22.07.2023 17:03 Відповісти
Так, в Ужгороді самий найбезпечніший аеропорт - якщо піторські ракети промажуть, то НАТО буде вимушено відкрити другий фронт.
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22.07.2023 20:50 Відповісти
То ті під@ри вже мазали. По Польщі прилетало! І що? НАТО чеше яйця! А в Орбана рот взагалі ху@м путлера зайнятий!
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22.07.2023 22:27 Відповісти
Спасибо ирландцам. Даже Протокол о намерениях- это уже плюс для нас.
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22.07.2023 18:46 Відповісти
їхні літаки вміють уклонятися він російської любові?
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23.07.2023 04:07 Відповісти
Для провінційних зрадофілів, які живуть виключно у своєму хліву і далі нього нічого не бачать і не знають, я повідомляю, що Ryanair - це одна із найуспішніших європейських авіакомпаній. Наприклад, за ковідний рік, всі провідні перевізники закрили зі значними збитками, Ryanair - ні. З кожним роком компанія демонструє все більший приріст чистих прибутків, в той же час традиційні авіакомпанії тільки скорочуються і закриваються.
Я нагадаю, з початку лютого 2022-го більшість авіакомпаній перестали літати в Україну, мотивуючи це проблемами зі страховими, у ірладців таких проблем не було і крайні рейси із Києва вони виконували 23.02.
Отже, якщо "Раянейр" пробиває ситуацію - це значить, що символічне відновлення рейсів теоретично можливе ще до завершення гарячої фази війни.
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23.07.2023 07:35 Відповісти
Все что-то знают, кроме украинцев....
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23.07.2023 10:13 Відповісти

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