Очільник Ryanair допускає відновлення польотів в Україну до кінця року

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, розглядає можливість поновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі, передає Інтерфакс-Україна.



"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найімовірніший, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Він навів приклад досвіду Ізраїлю, де авіація продовжує працювати. "Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада - ІФ-У) зможуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси в Україну", – зазначив О’Лірі.



За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до України.



"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Зараз міністерство (Міністерство відновлення, – ред.) працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", – сказав глава Ryanair.



Водночас він наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейське агентство з безпеки польотів та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

Як повідомлялося, компанія Ryanair готова вкласти $3 млрд у відновлення польотів з України після завершення війни.