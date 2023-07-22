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Міненерго оцінює активи окупованої Запорізької АЕС у $30-40 мільярдів

заес,аес,запорізька

Обсяг активів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції оцінюється приблизно в $30-40 млрд, тому визначені ПРООН і Світовим банком збитки енергетиці, завдані війною, в $11 млрд досить умовні.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Це досить умовна цифра. Вона не враховує тимчасово окупованих потужностей. Наприклад, як рахувати ЗАЕС? Ми не вважаємо, що вона знищена. Ми вважаємо, що цей актив є, але фактично його немає в енергосистемі. Тобто, якщо рахувати лише вартість однієї ЗАЕС, то це приблизно $30-40 млрд", – зазначив він.

При цьому міністр наголосив, що оцінити сам обсяг руйнувань на станції складно, оскільки Україна не має фізичного доступу до неї.

Як повідомлялося, за результатами комплексної загальної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Світового банку, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п'ять разів більше, ніж у червні минулого року.

Найбільша частка збитків припадає на електроенергетичний сектор – майже $6,5 млрд. Зокрема, завдані атомним електростанціям збитки становили майже $0,77 млрд.

Автор: 

збитки (1125) енергетика (396) Галущенко Герман (207) Запорізька АЕС (343)


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Знову з усьго сказаного чується-нам всі должны.Звідки у цього министра такі цифри,як що державна аес неконтролюється,а до 24.02 жодного разу не було проведено оцінки(маю на увазі з 1992 року).
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10.10.2023 17:09 Відповісти

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