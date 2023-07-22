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Новини
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Із 24 липня паркування в Києві знову стане платним

паркування

Із 24 липня у столиці відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця, уточнили в КМДА.

Наголошується, що сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

Важливо, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів.

Автор: 

авто (4123) Київ (4678) паркування (160)


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..у чуваков война закончилась, пора молотить.. Противно..
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24.07.2023 10:14 Відповісти

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