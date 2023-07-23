На розмінування всіх територій України може знадобитися 757 років, – WP

Україна є найзамінованішою країною у світі, для повного розмінування її територій може знадобитися 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд фахівців, які працюють у країні зараз.

Як пише The Washington Post, згідно з нещодавнім звітом словацького аналітичного центру GLOBSEC, близько 30% території України (понад 67 тис. кв. км) зазнало серйозного впливу боєприпасів і "вимагатиме проведення трудомістких, дорогих та небезпечних операцій з розмінування", передає Інтерфакс-Україна.

Посилаючись на дані GLOBSEC, видання зазначає, що "Україна стала найбільшою замінованою територією у світі, випередивши Афганістан та Сирію".

The Washington Post також пише, що міжнародна некомерційна організація HALO Trust, яка займається знешкодженням мін, на основі інформації з відкритих джерел відстежила понад 2,3 тис. інцидентів на території України, під час яких було виявлено боєприпаси, які потребують знешкодження.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до липня 2023 року Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 298 випадків загибелі мирних жителів від вибухонебезпечних пережитків війни, у тому числі 22 дитини, і 632 випадки поранення мирних жителів.

"Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, гуманітарне очищення займе у приблизно 500 команд розмінування, які працюють нині, 757 років", – підсумовує The Washington Post.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки планує повернути до використання 35% замінованих земель вже в цьому році.