Маск анонсував новий логотип Twitter

Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа отримає новий логотип, який не матиме характерної пташки.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", – написав Маск у Twitter.

Який саме логотип замінить звичну мільйонам користувачів Twitter пташку він не уточнив, однак у одному з наступних твітів написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".

Раніше повідомялося, що доходи від реклами в Twitter упали на 50%.