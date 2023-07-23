Маск анонсував новий логотип Twitter
Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа отримає новий логотип, який не матиме характерної пташки.
"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", – написав Маск у Twitter.
Який саме логотип замінить звичну мільйонам користувачів Twitter пташку він не уточнив, однак у одному з наступних твітів написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".
Раніше повідомялося, що доходи від реклами в Twitter упали на 50%.
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показати весь коментар23.07.2023 19:12 Відповісти Мені подобається 0
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