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Маск анонсував новий логотип Twitter

twitter

Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа отримає новий логотип, який не матиме характерної пташки.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", – написав Маск у Twitter.

Який саме логотип замінить звичну мільйонам користувачів Twitter пташку він не уточнив, однак у одному з наступних твітів написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".

Раніше повідомялося, що доходи від реклами в Twitter упали на 50%.

Автор: 

Twitter (211) соціальні мережі (758) Маск Ілон (385)


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Ой, дурак....
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23.07.2023 19:12 Відповісти

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