Концерн Unilever не проти призову своїх працівників до армії РФ
Британсько-нідерландська компанія Unilever, один із світових лідерів на ринку виробництва продуктів харчування, товарів побутової хімії та засобів особистої гігієни, заявила, що дотримуватиметься російського законодавства про призов, якщо її співробітників в РФ призвуть до армії.
Про це компанія повідомила у відповідь на запит групи B4Ukraine, яка агітує компанії припинити свою діяльність в Росії, передає ВВС.
Зокрема, директор Unilever з бізнес-операцій та ланцюжка поставок Реджинальдо Еккліссато написав, що компанія "знає про закон, який вимагає від будь-якої компанії, що працює в РФ, дозволу на призов співробітників, якщо їх призвуть". "Ми завжди дотримуємося всіх законів країн, в яких працюємо", – наголосив він.
Водночас Unilever заявила, що "засуджує війну в Україні".
"Unilever абсолютно засуджує війну в Україні як жорстокий, безглуздий акт російської держави, і ми продовжуємо приєднуватися до міжнародної спільноти в закликах до стабільності і миру в регіоні", – йдеться у відповіді компанії.
Але компанія заявила, що продовжує працювати в РФ, оскільки "вихід не є простим", а також "щоб уникнути ризику того, що бізнес опиниться в руках російської держави, прямо чи опосередковано, та щоби допомогти захистити своїх людей".
Як уточнили в Unilever, у 2022 році компанія сплатила до російського бюджету 3,8 млрд рублів податків.
Як повідомлялося, 3 липня НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніхто не може захистити краще, ніж мо рф, тому одразу відправимо наших людей туди.