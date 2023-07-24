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Новини
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Концерн Unilever не проти призову своїх працівників до армії РФ

unilever

Британсько-нідерландська компанія Unilever, один із світових лідерів на ринку виробництва продуктів харчування, товарів побутової хімії та засобів особистої гігієни, заявила, що дотримуватиметься російського законодавства про призов, якщо її співробітників в РФ призвуть до армії.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит групи B4Ukraine, яка агітує компанії припинити свою діяльність в Росії, передає ВВС.

Зокрема, директор Unilever з бізнес-операцій та ланцюжка поставок Реджинальдо Еккліссато написав, що компанія "знає про закон, який вимагає від будь-якої компанії, що працює в РФ, дозволу на призов співробітників, якщо їх призвуть". "Ми завжди дотримуємося всіх законів країн, в яких працюємо", – наголосив він.

Водночас Unilever заявила, що "засуджує війну в Україні".

"Unilever абсолютно засуджує війну в Україні як жорстокий, безглуздий акт російської держави, і ми продовжуємо приєднуватися до міжнародної спільноти в закликах до стабільності і миру в регіоні", – йдеться у відповіді компанії.

Але компанія заявила, що продовжує працювати в РФ, оскільки "вихід не є простим", а також "щоб уникнути ризику того, що бізнес опиниться в руках російської держави, прямо чи опосередковано, та щоби допомогти захистити своїх людей".

Як уточнили в Unilever, у 2022 році компанія сплатила до російського бюджету 3,8 млрд рублів податків.

Як повідомлялося, 3 липня НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Автор: 

призов (15) росія (14183) Unilever (17)


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Топ коментарі
+6
Бабло перемогає добро. Потвори.
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24.07.2023 10:19
+3
причем скоротяться в прямом смысле,кто до колена,кто по пояс,кому особо повезет за200тят)
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24.07.2023 12:08
+3
Стаття і заголовок якийсь крінж. "Юнілевер не проти щоб їх працівників мобілізували." А що, ви хочете, щоб вони їм бронь в міністерстві вбивства рф організували? Може це юнілевер треба йти з рашки і більше не працювати там?
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24.07.2023 13:25
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Бабло перемогає добро. Потвори.
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24.07.2023 10:19 Відповісти
Там все простіше - населення РФ біднішає, тому прибутки концерну падають Класична поведінка будь-якого бізнесу у світі при таких умовах - скорочення штату Під скорочення, в першу чергу, потрапляють рядові співробітники От вони й підуть на фронт
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24.07.2023 10:24 Відповісти
причем скоротяться в прямом смысле,кто до колена,кто по пояс,кому особо повезет за200тят)
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24.07.2023 12:08 Відповісти
Бабло перемагає все.
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24.07.2023 12:32 Відповісти
"щоби допомогти захистити своїх людей"
Ніхто не може захистити краще, ніж мо рф, тому одразу відправимо наших людей туди.
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24.07.2023 12:08 Відповісти
Незнаю какая у них химия, а чай так себе.
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24.07.2023 12:33 Відповісти
Стаття і заголовок якийсь крінж. "Юнілевер не проти щоб їх працівників мобілізували." А що, ви хочете, щоб вони їм бронь в міністерстві вбивства рф організували? Може це юнілевер треба йти з рашки і більше не працювати там?
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24.07.2023 13:25 Відповісти
(Концерн Unilever не проти призову своїх працівників до армії РФ). Нічого приватного - лише бізнес...
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24.07.2023 15:33 Відповісти
Приватного? Научись переводчиком пользоваться. Особистого нічого.
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24.07.2023 19:21 Відповісти
Це міжнародні корпорації . Їм насрати на мобіків. Але вони дійсно дотримуються законодавства ,де працюють
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25.07.2023 08:29 Відповісти

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