Концерн Unilever не проти призову своїх працівників до армії РФ

Британсько-нідерландська компанія Unilever, один із світових лідерів на ринку виробництва продуктів харчування, товарів побутової хімії та засобів особистої гігієни, заявила, що дотримуватиметься російського законодавства про призов, якщо її співробітників в РФ призвуть до армії.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит групи B4Ukraine, яка агітує компанії припинити свою діяльність в Росії, передає ВВС.

Зокрема, директор Unilever з бізнес-операцій та ланцюжка поставок Реджинальдо Еккліссато написав, що компанія "знає про закон, який вимагає від будь-якої компанії, що працює в РФ, дозволу на призов співробітників, якщо їх призвуть". "Ми завжди дотримуємося всіх законів країн, в яких працюємо", – наголосив він.

Водночас Unilever заявила, що "засуджує війну в Україні".

"Unilever абсолютно засуджує війну в Україні як жорстокий, безглуздий акт російської держави, і ми продовжуємо приєднуватися до міжнародної спільноти в закликах до стабільності і миру в регіоні", – йдеться у відповіді компанії.

Але компанія заявила, що продовжує працювати в РФ, оскільки "вихід не є простим", а також "щоб уникнути ризику того, що бізнес опиниться в руках російської держави, прямо чи опосередковано, та щоби допомогти захистити своїх людей".

Як уточнили в Unilever, у 2022 році компанія сплатила до російського бюджету 3,8 млрд рублів податків.

Як повідомлялося, 3 липня НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.