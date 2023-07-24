Маск змінює логотип Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував заміну логотипу соцмережі Twitter із пташкою на "X".

Як пише The Financial Times, компанія проведе великий корпоративний ребрендинг на тлі проблем із залученням реклами та боротьби з конкурентами.

Маск повідомив про оновлення логотипу 23 липня. Він зазначив, що "незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками". "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип "X", ми зробимо так, щоб його опублікували в усьому світі завтра", – зазначив він.

Також він заявив, що домен x.com тепер веде на сайт сервісу. Раніше Маск уже змінив назву компанії на X Corp в документах як частину своїх планів створити "додаток для всього" під брендом "X".

Уже 24 липня виконавча директорка Twitter Лінда Яккоріно оприлюднила оновлений логотип.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Напередодні вона виклала бачення "X" на зустрічі з провідними маркетологами в Напі (Каліфорнія), закликавши присутніх співпрацювати з компанією над її новими амбіціями, оскільки "зміни почнуть розгортатися найближчими тижнями".

Компанія планує перейти від платформи, орієнтованої на текст, до інтеграції більше аудіо, відео та платіжних функцій і прагне залучити рекламодавців, а також співпрацювати із мовниками або платіжними системами.

Яккаріно також повідомила рекламодавцям, що компанія планує використовувати штучний інтелект, тісно співпрацюючи з новою компанією Маска зі штучного інтелекту xAI.