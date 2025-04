Маск змінює логотип Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував заміну логотипу соцмережі Twitter із пташкою на "X".

Як пише The Financial Times, компанія проведе великий корпоративний ребрендинг на тлі проблем із залученням реклами та боротьби з конкурентами.

Маск повідомив про оновлення логотипу 23 липня. Він зазначив, що "незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками". "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип "X", ми зробимо так, щоб його опублікували в усьому світі завтра", – зазначив він.

Також він заявив, що домен x.com тепер веде на сайт сервісу. Раніше Маск уже змінив назву компанії на X Corp в документах як частину своїх планів створити "додаток для всього" під брендом "X".

Уже 24 липня виконавча директорка Twitter Лінда Яккоріно оприлюднила оновлений логотип.

