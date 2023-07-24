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Маск змінює логотип Twitter

маск,илон

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував заміну логотипу соцмережі Twitter із пташкою на "X".

Як пише The Financial Times, компанія проведе великий корпоративний ребрендинг на тлі проблем із залученням реклами та боротьби з конкурентами.

Маск повідомив про оновлення логотипу 23 липня. Він зазначив, що "незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками". "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип "X", ми зробимо так, щоб його опублікували в усьому світі завтра", – зазначив він.

Також він заявив, що домен x.com тепер веде на сайт сервісу. Раніше Маск уже змінив назву компанії на X Corp в документах як частину своїх планів створити "додаток для всього" під брендом "X".

Уже 24 липня виконавча директорка Twitter Лінда Яккоріно оприлюднила оновлений логотип.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Напередодні вона виклала бачення "X" на зустрічі з провідними маркетологами в Напі (Каліфорнія), закликавши присутніх співпрацювати з компанією над її новими амбіціями, оскільки "зміни почнуть розгортатися найближчими тижнями".

Компанія планує перейти від платформи, орієнтованої на текст, до інтеграції більше аудіо, відео та платіжних функцій і прагне залучити рекламодавців, а також співпрацювати із мовниками або платіжними системами.

Яккаріно також повідомила рекламодавцям, що компанія планує використовувати штучний інтелект, тісно співпрацюючи з новою компанією Маска зі штучного інтелекту xAI.

Автор: 

Twitter (211) Маск Ілон (385)


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Хм ... Ну хоть не "z")
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24.07.2023 11:16 Відповісти
Хвіттер
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24.07.2023 13:15 Відповісти
Мабуть, буде хрестик твіттеру... Хоч Маск в чомусь може і геній, а з твіттером робить щось незрозуміле.
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24.07.2023 14:43 Відповісти
Помню, было дело. Я же думаю про чашки с логотипом https://es.com.ua/ru/posuda/posuda-chashki Чашки с фирменным логотипом - эффективный рекламный инструмент, который успешно работает как в рамках BTL-мероприятий самого разного масштаба, так и в сфере маркетинговых коммуникаций B2B. Мне понравилось, что компания долгое время на рынке и знает как сделать качественный и красивый логотип, который прослужит долгое время на предмете.
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20.05.2024 21:54 Відповісти

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