В Одесі частково запровадили аварійні відключення

Унаслідок короткого замикання на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через це без живлення залишилася Одеська ТЕЦ.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів.

Наразі всіх заживлено. Причини аварійної ситуації з'ясовуються.

Водночас в "Укренерго" зазначають, що зранку в деяких районах Одеси були застосовані тимчасові аварійні відключення через технічний збій у магістральних мережах регіону.

"Обмеження споживання ще триває. Причини збою встановлюються", – додали енергетики.

Як нагадали у Міненерг, подібні аварійні ситуації виникають на Одещині не вперше. Зокрема, вони відбувалися в лютому, коли через техпорушення, викликані обстрілами, а також ненадійність роботи мереж, які потребують масштабного ремонту, споживачі Одещини залишалися без світла навіть тоді, коли генерація електроенергії повністю покривала потреби споживачів. Також аварійні ситуації повторювалися у червні.

Загалом електроенергії, яку виробили українські електростанції, наразі повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.