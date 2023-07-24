"Нафтогаз" повідомив про закінчення строку виконання функцій постачальника "останньої надії"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про закінчення строку виконання функцій постачальника "останньої надії".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яке відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 22.07.2020 № 917-р визначено постачальником "останньої надії" та протягом останніх трьох років було гарантом газопостачання для споживачів, що залишились без постачальника, інформує про закінчення строку виконання своїх функцій та обов’язків постачальника "останньої надії" з 22 липня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постачальник "останньої надії" визначається урядом строком на три роки за результатами конкурсу.

Також у компанії наголосили, що починаючи з 23 липня у неї немає законних підстав та технічної можливості забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування.

Водночас у "Нафтогазі" запевняють, що компанія залишається надійним постачальником газу за всіма своїми договорами як "звичайний" постачальник.

Загалом упродовж останніх трьох років "Нафтогаз" як постачальник "останньої надії" поставило газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності і продовольчої безпеки.