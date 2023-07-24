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Новини
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"Нафтогаз" повідомив про закінчення строку виконання функцій постачальника "останньої надії"

газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про закінчення строку виконання функцій постачальника "останньої надії".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яке відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 22.07.2020 № 917-р визначено постачальником "останньої надії" та протягом останніх трьох років було гарантом газопостачання для споживачів, що залишились без постачальника, інформує про закінчення строку виконання своїх функцій та обов’язків постачальника "останньої надії" з 22 липня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постачальник "останньої надії" визначається урядом строком на три роки за результатами конкурсу.

Також у компанії наголосили, що починаючи з 23 липня у неї немає законних підстав та технічної можливості забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування.

Водночас у "Нафтогазі" запевняють, що компанія залишається надійним постачальником газу за всіма своїми договорами як "звичайний" постачальник.

Загалом упродовж останніх трьох років "Нафтогаз" як постачальник "останньої надії" поставило газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності і продовольчої безпеки.

Автор: 

газ (7924) Нафтогаз (3310)


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Топ коментарі
+11
Начинается новое ******** вымагают новых высоких итарифов и преференций ***** а что мешает власти во время войны сделать НАК Натогаз пролонгировать продлить режим поставщика последней надежды это только для населения именно такой поставщик и есть и определяется по газу воде свету отоплению...
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24.07.2023 12:09
+5
а що війна вже закінчилась ? чи хтось хоче бабла намутить ?
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24.07.2023 12:29
+5
Ну а що тут дивного - Кабмін просто забув про закінчення трьохрічного терміну і необхідність визначення нового ПОН. Ще один доказ "ефективної і професійної" роботи влади. Премію з доплатами їм.
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24.07.2023 14:01
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Начинается новое ******** вымагают новых высоких итарифов и преференций ***** а что мешает власти во время войны сделать НАК Натогаз пролонгировать продлить режим поставщика последней надежды это только для населения именно такой поставщик и есть и определяется по газу воде свету отоплению...
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24.07.2023 12:09 Відповісти
Может пора научиться запятые ставить?
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25.07.2023 12:04 Відповісти
а що війна вже закінчилась ? чи хтось хоче бабла намутить ?
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24.07.2023 12:29 Відповісти
Для вовчика братика та зеленої шобли настав час мутити бабло
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25.07.2023 07:52 Відповісти
Бий бородату бабку!!!!
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24.07.2023 12:32 Відповісти
Дайте нам більше грошей, ми тепер монополіст...
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24.07.2023 13:58 Відповісти
Ну а що тут дивного - Кабмін просто забув про закінчення трьохрічного терміну і необхідність визначення нового ПОН. Ще один доказ "ефективної і професійної" роботи влади. Премію з доплатами їм.
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24.07.2023 14:01 Відповісти
Чем они там занимаются и когда этих трутней погонят???Ну хотя бы на фронт.
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24.07.2023 15:57 Відповісти
Це що попередній натяк на створення нової структури?!
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24.07.2023 16:54 Відповісти
"Нафтогаз", як і "Укрспирт" досі збиткова корпорація. Як таке може бути?!
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25.07.2023 06:53 Відповісти
Такого в принципі не може бути.
Якась присоска гроші висмоктує
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25.07.2023 09:46 Відповісти

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