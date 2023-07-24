Нардепу від "ОПЗЖ" Пономарьову повідомили про підозру

Правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді народному депутату від забороненої "Опозиційно платформи – За життя". Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили його на співпраці з РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банків РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Згодом нардеп повернувся до Києва, де продовжив координувати підприємства на окупованій території.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нардепу загрожує до 15 років тюрми.

Правоохоронці не уточнюють імені народного депутата, але, за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про Олександра Пономарьова.