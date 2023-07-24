Неповернення українських біженок коштуватиме 10% довоєнного ВВП, – Bloomberg

Україні необхідні жінки, які поїхали за кордон, для відновлення економіки.

Про це пише Bloomberg.

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, і це пояснює, чому 68% українських біженців становлять жінки.

За словами економіста Олександра Ісакова, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.

Зазначається, що український уряд має амбітні плани післявоєнного відновлення, які повинні подвоїти розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 млн робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.

У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО) становлять майже третину від 37,3 млн населення, яке, за даними уряду, проживало на території, яку він контролював до початку повномасштабного вторгнення.

І хоча деякі з тих, хто був переміщений усередині країни, все ще можуть зробити свій внесок в економіку України, ті, хто зараз живе за кордоном, починають знаходити роботу, платити податки та збільшувати виробництво в інших місцях.

Як пише видання, багато біженців, ймовірно, згодом повернуться. Водночас важко спрогнозувати скільки саме, а переконати їх повернутися стає все важче, чим довше триває війна. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, знадобилося майже десятиліття після закінчення останньої війни в Європі, в Боснії в 1990-х роках, для повернення додому половини з 2 млн біженців і ВПО.

За підрахунками економіста Ісакова, аналогічний результат для України, за якого повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці $10 млрд на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки та сімʼї переїжджають до тих жінок, які вирішили залишитися за кордоном.