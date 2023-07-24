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Неповернення українських біженок коштуватиме 10% довоєнного ВВП, – Bloomberg

біженці

Україні необхідні жінки, які поїхали за кордон, для відновлення економіки.

Про це пише Bloomberg.

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, і це пояснює, чому 68% українських біженців становлять жінки.

За словами економіста Олександра Ісакова, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.

Зазначається, що український уряд має амбітні плани післявоєнного відновлення, які повинні подвоїти розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 млн робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.

У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО) становлять майже третину від 37,3 млн населення, яке, за даними уряду, проживало на території, яку він контролював до початку повномасштабного вторгнення.

І хоча деякі з тих, хто був переміщений усередині країни, все ще можуть зробити свій внесок в економіку України, ті, хто зараз живе за кордоном, починають знаходити роботу, платити податки та збільшувати виробництво в інших місцях.

Як пише видання, багато біженців, ймовірно, згодом повернуться. Водночас важко спрогнозувати скільки саме, а переконати їх повернутися стає все важче, чим довше триває війна. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, знадобилося майже десятиліття після закінчення останньої війни в Європі, в Боснії в 1990-х роках, для повернення додому половини з 2 млн біженців і ВПО.

За підрахунками економіста Ісакова, аналогічний результат для України, за якого повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці $10 млрд на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки та сімʼї переїжджають до тих жінок, які вирішили залишитися за кордоном.

Автор: 

біженці (694) Європа (578) жінки (69)


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Топ коментарі
+26
Абсолютна більшість не повернеться і до них виїдуть ще й чоловіки, ті що виживуть, якщо звісно колись дозволять виїзд. А ще виїдуть багато інших, які не бачать майбутнього в країні єрмака-коломойського... За спинами ЗСУ влада будує міні рашку і немає жодних важелів впливу, щоб це зупинити
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24.07.2023 15:09
+23
Такі смішні ці " урядовці"!!!! А ви забезпечити ціх жінок працею і головним, це заробітня плата, не сміхатворна!!!!???? Бо багато жінок спробувало працювати на заході і побачили справжні гроші а не копійки, і як ви думаєте чи виникне бажання у ціх жінок повертатися ????
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24.07.2023 14:37
+21
В країні, бе обирають як не ЗЕКів то блазнів немає майбутнього. Не думаю, що вони повернуться. А старіюча Європа вирішила свої демографічні проблеми білими асимільовуваними людьми християнської віри на 5 років наперед.
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24.07.2023 14:00
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2640 євро відніми 30% податків. Ще додай 1200-1500 євро аренду житла + комунальні, то не так вже і багато виходить для країни, де жратва у два-три рази дорожча за Україну.
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25.07.2023 05:38 Відповісти
Потрібно переходити на овочі (картопля, кабачки, буряк, капуста, олія ). Селяни мабуть недорого продають на ринку. "... для країни, де жратва у два-три рази дорожча за Україну".
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25.07.2023 05:56 Відповісти
В січні 2022-го, був у Брюсселі, Генті і Антверпені, яблучка там коштували 2.95 євро. Дохєра нажреш їх за таку ціну. Шалава, кацапська.
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25.07.2023 08:21 Відповісти
Це сильно відрізняється від 65+ грн/кг яблук у нас? А якщо брати нормальну їжу, а не яблука, то ціни вже давно зрівнялися. Але не зарплати.
Звісно, ніхто не заважає бути акціонером і купувати просрочку в супермаркетах або в 7 ранку пертися з пенсіонерами на базар. Але і то і інше - шалений ризик, гастроентерологію лікувати дорого і довго.
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25.07.2023 09:34 Відповісти
В той час в Україні яблука коштували 0.50 євро, тобто 15 гривень.
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25.07.2023 11:05 Відповісти
в той же Германии на 1 человека на еду уходит 200-300 евро в месяц.Если не в ресторанах питаться. это совсем немного.
и твои налоги уходят на страховки, на пенсию - то есть ты их не выбрасываешь на ветер. это все работает на тебя.
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25.07.2023 13:09 Відповісти
Ти вже ****** постити всяку хєрню з країни в якій ти ніколи не був.Ти все одно не доживеш до кінця війни, тому не тіш себе рожевими мріями про життя у бюргерів.
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25.07.2023 14:25 Відповісти
У деяких країнах прогресивна система налогів, якщо ти заробляє менше мінімуму то ти взагалі звільнений від налогів. Тож 30% не завжди платять.
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25.07.2023 15:32 Відповісти
Зовсім не смішно, а сумно ( "низкоквалифицьІрованний" труд за 15 євро в час ) ... (15*8*22дні = 2640 ) . Що можна сказати про "висококваліфіковану" працю в нашій країні?
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25.07.2023 05:45 Відповісти
"Minimum Wages in Belgium remained unchanged at 1955 EUR/Month"

Ну і де тут 2640?
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25.07.2023 08:06 Відповісти
Це не мої дані 15 євро за годину. 2640 євро в місяць це арифметичні дії. Читайте свої власні коментарі вище, та коментарі Тетяни Оприщенко. Недоспав чи переспав ...?
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25.07.2023 08:23 Відповісти
Я тобі писав, відповіть на твій комент про 2640. Однак ти чомусь свій комент видалила і мій залишився без змісту.
У наступний комент я загуглив і знайшов актуальну зарплатню. Так що недоспала тут - ти.
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25.07.2023 08:37 Відповісти
Не нервуйтеся, будь-ласка, випийте валер"янки. Все буде добре. Зарплата також буде у нас не менше як 4000 доларів ("актуальна", чи мінімальна, не знаю)... Ну Ви ж не кацап, надіюсь?
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25.07.2023 08:54 Відповісти
Не ссорьтесь. Вы оба по-своему правы. На Западе высоки налоги, и минимум 35% надо отдать государству. Т. е. ваши 2600 легко превращаются в 1500, минус аренда жилья - в свое время я в Польше платил 400 евро за гостинку, сейчас я слышал цены гораздо выше, коммуналка. Очень дорогой транспорт. Насчет бесплатной медицины - она и у нас в Украине типа тоже бесплатная, но если надо к специалисту, а не к терапевту, который выпишет нурофен, то надо платить за частную страховку, иначе очереди на месяцы. А частная страховка не страхует хронические вещи, это факт. В Испании-Италии с этим получше, но там мало нормальной работы, испанцы сами сваливают. А с увеличением желающих работать зарплаты начнут падать, это как бы рынок. Цены на аренду жилья будут расти, точно так, как сейчас в Украине. В Украине у многих было свое жилье без ипотеки, а за границей его не будет долго, возможно, не будет своего никогда.
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25.07.2023 11:17 Відповісти
Проблема в том, что в Украине плохо абсолютно всё, а не то что СЕЙЧАС война.
Плохая медицина, плохое образование, учиться тупо нечему и не у кого. Общество атомизированое, экономическое неравенство жесточайшее. Социальные лифты не работают: ты либо родился с золотой ложкой в попе, либо выживаешь на днище за копейки. Единственный вариант для мужчин - закладки, для женщин - вебкам и проституция. Это если надо поднять именно денег, а не того г0вна, что у нас называется зарплатой. Нет, безусловно можно и рубануть нормально денег айтишником, но это опять таки не для всех работа, к тому же это работа на заграницу как правило. Есть подозрения, что после открытия границ нашу страну ждёт исход населения, аки древние евреи из Египта драпали. Власть будет дико орать и ронять кирпичи из одного места, но судьба не умолима. Возможно границы закроют насильно, может будут репрессии. В любом случае будет "весело". В историческое время живём.
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25.07.2023 06:03 Відповісти
Забув у своєму гівнокоменті добавити, що проблема України - це такі як ти інфантильні дегенерати, які не бачать взаємозв'язку між власними діями і результатом на виході. Спершу вони обрали на 10 років чучму, який знищив українську промисловість і привів до влади олігархів які викачали з країни сотні мільярдів, потім обрали зека, який зацементував бєспрєдєл чиновників і суддів, далі був клоун який тупо розєбашив третину країни, докрав все те, що залишилося від папєрєдніків і розвалив все те що робилося з реформування країни повернувши в країну бєспрєдєл зека.
А тепер ти **** ниєш, що хєрова медицина. А звідки вона візьметься нормальною, якщо ви підри не дали Супрун провести реформи, обгажували і проклинали її весь час роботи. Звідки візьметься нормальна освіта, якщо ти підр розказував який класний міністр-зрадник - табачник? І так по кожному пункту можна отримати причинно-наслідковий зв'язок від твоїх дій і результатів сьогодні.
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25.07.2023 08:18 Відповісти
Ніхто нікого не вибирав.вибори в Україні завжди були фальшиві. Злодіїв при владі захищала міліція і суди
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25.07.2023 09:15 Відповісти
Ну канєшно, у інфантильних дегенератів знову хтось винен, а вони тут нєпрічьом.
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25.07.2023 11:03 Відповісти
Ти русня? Айпішник і твої твердження саме на це вказують.

В Україні вибори майже завжди були справжніми і саме головне будуть справжніми в майбутньому. У нас є Андрій Карпов, чувачок який грав в танчики та там опускав в діалогах русню, це всім подобалось і він став блогером, набрав аудиторію та самовільно проліз в Партію Європейська Солідарність яка найкраще збігалась з його ідеями. З нею став депутатом в міській раді обласного міста. Далі секретарем мера так як мав найбільший рейтинг серед депутатів. А зараз він виконуючий обов'язки мера бо русню яку там обрало наше інфантильне населення зараз просто відсторонили.

І ви при такому прикладі смієте розказувати що у нас вибори фальшиві? Та ви русня і проекціюєте на українців свої проблеми. Якби були вибори фальшивими то навіщо Порошенку було віддавати владу Зе? У нас таких прикладів безліч. У нас реально працюють вибори і будуть працювати навіть коли вони будуть зроблені через дію. Тому що ми на вищому рівню розвитку за вас та знаємо що немає змісту махлювати на виборах коли зомбоящиком можна заставити проголосувати за кого треба.
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25.07.2023 16:18 Відповісти
Ти забув сказати що жінкам примусово заборонять робити аборти.
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25.07.2023 15:35 Відповісти
Тоді жінки будуть робити їх нелегально. Це приведе до безпліддя великої кількості жінок. Скоріш за все нас врятують лише мігранти.
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25.07.2023 15:46 Відповісти
Є простіші способи. Нижче описував.

Тому що з мігрантами дофіга проблем і вони це дуже дорого. Їм треба платити пособія інакше вони тут не затримуються. Їм треба давати житло. Вони не захочуть воювати за нас. Їх праця дуже неефективна, ще не ефективніша чим у нашого населення і їх треба вчити. А ще їх треба асимілювати і це теж гроші інакше вони будуть як ракова пухлина рвати країну з середини та пити всі соки. Тому краще такий варіант:

https://biz.censor.net/comments/locate/3433071/019212c9-8cd8-7104-8caa-37febb70199b
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25.07.2023 16:29 Відповісти
Единственный вариант для мужчин - закладки, для женщин - вебкам и проституция.

сколько тебе заплатили придурок за этот пост? вместо закладки хоть хватило?
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25.07.2023 23:36 Відповісти
Кучма це Дніпро.всю Україну контролювали Дніпропетровська банда,крім Донецька-там була своя мафія, із Москви .
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25.07.2023 09:26 Відповісти
Украине не нужно столько людей, иначе бы тут не было такой безработицы. Так что пусть едут. Если бы в Украине была работа, то вернулись бы. Но в Украине украинцы не нужны.
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25.07.2023 11:42 Відповісти
Це так не працює. Робота зав'язана на споживання. Чим більше споживання тим більше роботи. У нас роботи немає тому що економікою керував біомусор та агентура рф які робили нас аграрним придатком. Якщо б ми пропонували гробальному ринку потрібні товари із складним виробничим ланцюгом та великою доданою вартістю то ніяких би проблем у нас не було. Все що нам треба це стати енергонезалежними, та зробити убойну пропозицію на глобальному ринку. І тут у нас в Україні роботи буде стільки що ми зможемо десятками мільйонів завозити емігрантів щоб їх асимілювати та робити частиною себе і при тому нам всеодно буде нехватати робочої сили навіть враховуючи повну роботизацію всього.
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25.07.2023 16:05 Відповісти
Пока в Украине не будет развитой экономики этого не изменить.
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25.07.2023 22:57 Відповісти
Ото тебе тиркнуло...правильно, шо соромишся під своїм іменем таку х...ню писати....дуже правильно ! ...іканаміческій іксперд)))) ...напевне разом з науКивцем дисертацію писав....
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26.07.2023 12:02 Відповісти
Що русня горить в тебе?) Не вийде вам більше популістичне гівно вливати. Не вдасться вам більше пропагувати деструктивні ідеї що аграрна економіка це добре.

Бути Україні тепер оплотом військової промисловості ЄС. З декілька мільйонною ******** армією яка знищить вашу парашу. Ви тут дарма зараз стараєтесь щось накидувати із айпішок чужих вам країн, ви приречені, здавайтесь.
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26.07.2023 12:51 Відповісти
Ніхто з них не повернеться. 😔І якщо їх чоловікам пощастить то вони ще до них виїдуть. 😭 Тобто втрати будуть ще більшими.

ЄДИНИЙ ВАРІАНТ як це змінити так це прив'язати до себе наших чоловіків і підняти максимально їх статус щоб за наших чоловіків з радістю виходили жінки з будь-яких країн. Тоді наші дівчата приїдуть назад самі. Як це зробити? Не треба винаходити велосипед. Все продумано до нас. Ось вам алгоритм: державне (яке не можна монетизувати в долари, а лише обміняти на інше в межах країни - чому так інша тема) житло тим хто пройшов відбір в армію та підписав контракт за яким зобов'язується проходити щорічні вишколи та у разі війни воювати. (доповню що житло це в разі смерті чоловіка зберігається за його дітьми до їх повноліття, або за жінкою до кінця її життя за умови якщо вона мала з тим чоловіком дітей) В ідеалі через таку систему всіх чоловіків, бо у нас же всіх чоловіків мобілізують, тоді якщо якась дівчина захоче покращити свої умови проживання, з'їхати від батьків, то вихід для неї стає дуже простим. Далі різні інші пільги і т.п. в цьому напрямку залежності жінок від чоловіків.

Ця умова не тільки забезпечить повернення жінок но саме головне збільшить до достатньо рівня народжуваність. А далі робимо повне забезпечення державою дітей, тобто батьки не повинні думати як будуть дітей забезпечувати якщо їх нароблять, а просто розмножуватись. Діти це ще той гемор і тягар! Тому ті хто не керується інстинктами та емоціями - розмножується дуже погано. Забезпечити дітей в ********* суспільстві це ппц складно та дорого (одяг, садік, школа, гаджети і інші речі статусу, універ бо без нього ніякої роботи та висітимуть на шиї, квартира і машина), не те що в селі де від дітей отримуєш допомогу по господарству і лиш треба коли виростуть хату (сарай) поставити з ріднею за сезон і справа зроблена. Жінки коли мають права, освіту, то більше кар'єрою цікавляться чим дітьми, бо це в сотні раз легше для них щоб самореалізуватись, щоб показати свій статус серед інших жінок (жіночий мозок на статусі зациклений). Тому там де жінки по статусу і правах не є безправним скотом там страшні проблеми із народжуваністю. Тобто хочете народжуваність, то мають бути умови які змінюють вектор жіночих змагань між собою за статус із кар'єри на дітей та чоловіка.

В цієї концепції є гарна ілюстрація - можна її назвати як "Де діти ДаВінчі?". Є Михайлова яку ми чогось називаємо його вдовою. І є скандал з нею, квартирою та батьками ДаВінчі. 6 років разом... І українська сім'я дітей не завела. А тепер уявимо як би все виглядала якщо б зробити так як описано вище...

Ця ситуація добре ілюструє проблему нашої існуючої системи в державі та суспільстві. Впевнений таких прикладів у нас тьма. І буде ще більше бо війна йде та ще буде йти. І це при тому що нам треба робити так щоб у нас населення не тільки відтворювалось, але ще й був приріст, бо нас катастрофічно мало на таку територію в порівнянні з іншими країнами.

Тобто у них мало бути мінімум 3 дітей, но їх немає, у нас неправильна система - ми (наші предки) все в ній зробили не так, ми вимираємо.
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25.07.2023 16:02 Відповісти
Гарне фентезі 🥴🫣
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25.07.2023 16:47 Відповісти
Реальність. Яка вже була і навіть подекуди є зараз. Безкоштовне житло яке не можна продати чи обміняти на валюту давали за совка (це житло належало державі і вона могла робити що хотіла, а ти лиш помінятись з кимось). Система вишколів є в Швейцарії. Конкурс на приєднання до армії є в США та дофіга країн. Повне забезпечення дітей є прямо зараз теж в дофіга країн, у нас навіть пробували вводити но встигли лише пакунок малюка. Ущемлення в правах жінок, заборона на їх освіту реалізовано в Ірані та мусульманських країнах де все з народжуваністю супер. В Африці де природній стан речей і жінка це товар та м'ясо народжуваність взагалі астрономічна. Но я не хочу жити в "африці", з африканськими нормами, тому популяризую як зробити все правильно тобто отримати той же ефект но при інших умовах.

Якщо якісь експерти не знають та не розуміють що проблема народження в правах жінок і освіті в людей, то ці експерти біомусор і їх треба утилізовувати поки вони не утилізували країну. Я не написав нічого нового. Це загальновідомий та визнаний факт, але не політкоректний.
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25.07.2023 17:33 Відповісти
Те що ви описуєте це совок і казарма у розмірах країни. Тобто у людей знову не буде СВОГО нічого. навіть діти будуть в першу чергу належати країні а не батькам.
Було вже таке, ви праві. Років 30 тому розвалилось.
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25.07.2023 17:51 Відповісти
У суспільства запит на справедливість, і нормальне, гідне життя, а не запит на героїчне життя і героїчну смерть. У той час коли деякі касти це мають і смерть чи каліцтво від снаряду русні їм не загрожує.
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25.07.2023 17:57 Відповісти
Ви зараз взагалі не по темі написюнькали.

Як нахер запит суспільства може вплинути на народжуваність і те що бидло тікає від війни? Запит суспільства взагалі тут ні до чого. Виконати запит суспільства неможливо, а навіть якщо зробити чудо то скот з якого складається суспільство всеодно не буде розмножуватись. Чому не буде я вам розписав.
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25.07.2023 18:22 Відповісти
Якщо люди для вас скот то ідіть всід за руським кораблем, погонщик хрєнов. Держава для людей повинна бути, а не навпаки. Навпаки вже було.
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25.07.2023 18:36 Відповісти
Люди це відновний РЕСУРС такий же ресурс як ліса і вода. Для політиків, армій щоб взяти деякий курс. Для релігій ви теж відновний ресурс, ви енергія щоб хитати ці маятники. Змирись з цим така реальність. Якщо ти це будеш заперечувати це ніяк не змінить реальність.

Чи вам більше подобається коли вам брешуть, вливають гівно в корито та лицемірять? Я кажу чесно так як є. Я не брешту про те які ви афігенні, які ви найкращі, які ви найрозумніші...

"Держава для людей повинна бути" - ось тут не поняв що не подобається. А що у вашій уяві держава для людей?

Раптом не та що дає все потрібне безкоштовно, заставляє розмножуватись, заставляє захищатись, дбає про дітей і так далі? А головне дає можливість реалізуватись займаючись підприємницькою діяльність. Ні??? Тоді Якесь у вас не правильне уявлення держави для людей.
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25.07.2023 18:48 Відповісти
О...ще один...віссаріонавіч....висрався.
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25.07.2023 19:07 Відповісти
О ще один з не українським айпі... Скільки вас сюди налазить.

Що так сильно вам муляє те що ми намагаємось виправити те що ви натворили, і сформувати свою еліту?) Обтікайте.
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25.07.2023 19:12 Відповісти
Не еліту а пастухів. З твоїх же слів.
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25.07.2023 19:47 Відповісти
То у вас ще й визначення еліти є якесь своє?

Тепер зрозуміло що ви тут робите з чужою айпішкою - пхаєте палки в колеса, не даєте українству відновитись та стати сильним.
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25.07.2023 20:02 Відповісти
Сдухай, РЕСУРС, те що ви описуєте не українство а середньовіччя, бо хочете жити як Афганістан, з культурою 16го сторіччя, і мати владу над "скотом" (за вашою цитатою")
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25.07.2023 20:07 Відповісти
Що що? А де в моєму описі середньовіччя? Де там заборона для жінок на освіту? Де там право власності на жінок? Ахаха але ви огидні.

І знову у вас руснявого скота інша айпішка. Спочатку Франція, а тепер Чехія. Не дає вам процвітання України успіху...
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25.07.2023 20:20 Відповісти
Ти вже обмовився що тобі не добробут, а руль держави потрібен.
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25.07.2023 19:48 Відповісти
Добробут? Тобто житло кожному це не добробут? Сильна армія це не добробут? Багато дітей та повне їх отримання державою це не добробут? Багато жінок, прям гареми їх які прагнуть приїхати в Україну та розсунути ноги так як це прагнуть робити жінки з цілого світу перед шейхами то це не добробут?

Які ж ви маніпулятори та вороги України.

А що тоді добробут? Що тоді країна для людей? Я вже це питання задавав, но ви його проігнорували бо вас цікавить не правда - ви вороги яких цікавить максимально нашкодити українству.
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Не підмінюй поняття, мухлюєш як гречкосіі на виборах. А те що ти вносиш роздріб видає в тебе кацапа і провокатора.
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25.07.2023 20:09 Відповісти
Он явно сумасшедший. Несёт полную чушь.
Видно крыша поехала от недосыпа и жары.
Квартиры у него всем раздадут, все женщины мира будут мечтать выйти замуж за украинских мужчин и нарожать им детей несколько штук, потому что у украинского полубога есть квартира бесплатная)
А чтобы им проще рожалось, у них нужно отнять все права. А потом детей на воспитание государству)))
Мужик явно наркоман, но это сейчас нередкое явление. Главное вовремя распознать.
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25.07.2023 20:24 Відповісти
"Квартиры у него всем раздадут" - в ссср роздавали і нічого. Так може це ви божевільні?

"все женщины мира будут мечтать выйти замуж за украинских мужчин и нарожать им детей несколько штук" - а чого вони всі мріють вийти заміж за арабських ШЕЙХІВ? То що справа не в тому що у них є від держави дофіга бонусів? Напевне їх ******* просто так, за те що вони такі афігенні.

"что у украинского полубога есть квартира бесплатная" - саме так! Є квартира. Є армійська зарплата! Та повний соцпакет на дітей. Чи що це українки, росіянки і інші не виїжджали в ЄС та неодружувались там на стариках бо у них є житло і пенсія?

"А чтобы им проще рожалось, у них нужно отнять все права" - бачу ви читали як СКОТ. Було ж описано декілька варіантів. Якщо забирати всі права, то ніяких квартир та іншого не треба. Це ж так просто але для вас явно складно...

"А потом детей на воспитание государству" - саме так бо батькам діти непотрібні тому що вони їх ненароджують. Чи це не очевидно? Ви що упоротий?

"Мужик явно наркоман, но это сейчас нередкое явление" - та ні просто я пишу занадто складні для вашого мозку та кругозору речі. А можливо ви взагалі ворог українства типу цього Corvus Corax в якого кожен коментар з айпішкою іншої країни.
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25.07.2023 20:36 Відповісти
гречкосіі - ? "вносиш роздріб" - що що?

P.S. Русня така русня. На жодне питання не відповіла.

Жодних пропозицій не запропонувала, а просто цькує ініціативи. Ну дуже вам не подобається що ми знайшли алгоритм як перетворити Україну не тільки в абсолютно та непереможну не те що фортецю, а армію яка може завоювати всіх, но навіть придумали як відновити та подвоїти свою чисельність, і саме головне як зробити статус бути українцем-українкою дуже престижним. Не дивно що у вас від цього так горить. Но нічого у вас не вийде. Забємо вас ворогів українства і ваших личинусів на фарш, такий ваш вибір, не треба було на провокувати. У вас ще є шанс покаятись і відкупитись, але поспішайте бо потім буде пізно.
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25.07.2023 20:26 Відповісти
Запропонуйте щось інше. Я не бачу більше варіантів. Або робимо тут африку, або те що я описав.

У нас тупо немає ресурсу щоб могти роздавати чоловікам золоті гори як це роблять для арабських шейхів на яких готові наші наташки пригати косяками. І навіть не кажіть що так не є. Наш біомусорний соціум на 8 березня крутив шоу пару років назад де дві блондинки розсували ноги перед арабами та далі прямим текстом напрошувались до араба в гарем. Які тільки вони йому сигнали не посилали, далі прямим текстом казали трахни нас ми на все згідні бо в тебе такий великий статус. Це був такий позор для нашої країни... І потім ще наш скот дивується що в Україні така проблема з народжуваністю.

"навіть діти будуть в першу чергу належати країні а не батькам" - а діти батькам нахер не потрібні. Ви самі це повинні бачити. Батьки на дітей клали. Батьки дітей не заводять! У нас надто мудрі батьки, і тупими їх у наш час робити не можна бо країна програє. Тому діти мають належати державі! А щоб батьки теж вкладались в дітей та робили їх успішними, то треба пропагувати дітей як маникен для демонстрації статусу (це прямо в генах людей, чи ви ні разу не бачили як дівчатка лялок одягають?), а ще можна щоб батькам платилась пенсія із офіційної зарплати їх дітей, чим у них дітей більше чим вони успішніші тим більша пенсія в батьків, тобто така собі модернізація нашої існуючої солідарної пенсійної системи. І батьки на дітей молитимуться.

"у людей знову не буде СВОГО","Років 30 тому розвалилось" - тобто ви не бачите різниці між тим що я пропоную і що було? І звичайно ви не розумієте чому те що було розвалилось.

Дивіться не все що було в совку було поганим. Є лише 2 причини чому совок розвалився! Це критичні помилки в його дизайні: 1. це заборона на ринок і приватну власність на засоби виробництва! (це блокує роботу еволюційних алгоритмів як наслідок виробництво жиє лише за рахунок плагіату та вироджується); 2. це те що совок імперія з безліччю різних народів які один одного ненавиділи та хотіли вирватись із під окупації.

Те що я описав це ніхера не совок. Тому що бізнесом можна займатись! Тому що у нас немає поневолених народів! Тому що кожен хто захоче підняти свій статус ще вище той зможе запропонувати ринку ще щось убойніше та заробити на власне житло преміум класу.

Якщо не згідні пишіть чому та давайте свої пропозиції! Але будь ласка без упоротості (без не бажання прийняти чужу правоту) та головне конструктивно.
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25.07.2023 18:16 Відповісти
Чуєш, дуче недороблений, ви вже з України зробили....світову жебрачку...даааайте не минааайтеее...... Тепер шо на черзі ?! Ще яку дибільну утопію придумаєш !?... Платона "республіки" перечитався з похмілля ???
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25.07.2023 21:32 Відповісти
Ми?) Це зробили Ви.

А Ми ще країною не керували. Українство лише відродилось.

Зробили ті хто хрюкає що все погано, і не пропонує як зробити добре, но натякає на здатись, виїхати, розвалитись і т.п.. Саме такі меседжі в усіх хто мені опонував тут. Ті хто зараз пише із іноземних айпі, всяка різна русня що гадить на укрсайтах та кожен раз заходить під айпішкою іншої країни, ті кому так не подобається існування України. (Я чогось не сиджу на іспанських новинних сайтах і не вчу іспанців як будувати Іспанію, так що ви тут забули?)
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25.07.2023 21:50 Відповісти
Ви це хто?) яка політична партія?

Твій терор який ты описуєш вище не буде нічим відрізнятися від червоного терору 30х минулого сторіччя, тільки в вишиванках. А себе ти бачиш в ролі наглядача за рабами. А ні, вибач, за скотом, як ти висловлюєшся. Пропонувати радянське гівно для побудови північної Кореї, замість справжніх нормальных рішень будь-який божевільний з дурки може. Як ви, наприклад.
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26.07.2023 05:54 Відповісти
Ми це ті хто зараз в Україні, а не така недорізана русня як ви що приходить сюди срати під айпішками чужих країн.

" замість справжніх нормальных рішень" - недорізана русня нагадую тобі що ти ніяких рішень не запропонувала. Ти і твої друзі з не українськими айпішками просто накидуєте гівно та набиваєте клейма які зовсім не відповідають суті, але це не дивно така у вас руснява природа та робота.
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26.07.2023 12:43 Відповісти
Чуєш...ло-ло... Ми..точно Україні зла не зробили...живучи 30 років за її межами! А про науку як жити...ти будеш когось вчив..хто ДО ТЕБЕ прийде просити !!!.. а зараз...рівно навпаки. А хто платить...той і музику замовляє. Так шо....помовч, до жебраків черга не дійшла, шоб тявкати.
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26.07.2023 11:26 Відповісти
"Ми..точно Україні зла не зробили...живучи 30 років за її межами" - ахаха недобита русня та й зла не зробила.

"Так шо....помовч, до жебраків черга не дійшла, шоб тявкати." - а то що?) Що ти зробиш? Здохнеш в окопі воюючи проти України?) Так нічого ж нового. Вам ментальні русні немає чим нам ще погрожувати.
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26.07.2023 12:45 Відповісти
..мало в тому всьому гарного...таке враження, шо воно галоперидолу обжерлося...або ще чогось...міцнішого.
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26.07.2023 12:04 Відповісти
Яке ж горе , секс рабині повтікали Усе просто, зробить мінімальну зарплатню 1000$ і люди почнуть повертатися, та не дякуйте. Як можно прожити на зарплату в 15000 грв , я не розумію. Це жах
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25.07.2023 17:44 Відповісти
Мінімалки в 1000$ вже не хватить. Занадто пізно.

Навіщо їм міняти безпеку, процвітання, можливості та більшу зарплату на нашу 1000$. Тим більше люди дуже важкі на підйом і ті хто свалив без стимулу назад не побіжать.
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25.07.2023 18:18 Відповісти
Объясните зачем людям возвращаться ради такой жалкой суммы как 1000?

У меня знакомая уехала в США. Имеет там 12$ за час. За месяц 2000$. Получает талоны на еду, гигиенические средства и еще какие-то бонусы. Уже есть там авто, но еще снимает жилье. Вы думаете, она вернется за вашей жалкой тысячей? Нет она меня агитирует уезжать всеми возможными методами.

И это минималка. Без образования. Без знания языка. С образованием там от 40 в час.

Потому ваш вариант не сработает.
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25.07.2023 18:31 Відповісти
Никто столько и не предложит. Тут людей хотят отправить на разборы мусора и завалов за 6000 грн, какая тысяча баксов?!
За тысячу баксов у нас нужно знать несколько иностранных языков и хотя бы два языка программирования, работать 24/7/365 не поднимая головы, может тогда что-то заплатят.
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25.07.2023 20:31 Відповісти
Тобто все кінець?) Ви нічого не запропонували.

Всі виїжджаємо. Ось так і лопнув ще один ворог українства.
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25.07.2023 20:38 Відповісти
И это минималка. Без образования. Без знания языка.

вы забыли написать, что она там туалеты мыла или что-то вроде)) а с образованием там на фиг не нужны. Знакомая "с образованием" вернулась оттуда, сказала тут проще
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25.07.2023 23:19 Відповісти
у влади є план по відбудові ...та нехай свої корабельні сосни задіють
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25.07.2023 19:38 Відповісти
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