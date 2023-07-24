Неповернення українських біженок коштуватиме 10% довоєнного ВВП, – Bloomberg
Україні необхідні жінки, які поїхали за кордон, для відновлення економіки.
Про це пише Bloomberg.
Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, і це пояснює, чому 68% українських біженців становлять жінки.
За словами економіста Олександра Ісакова, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.
Зазначається, що український уряд має амбітні плани післявоєнного відновлення, які повинні подвоїти розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 млн робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.
У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО) становлять майже третину від 37,3 млн населення, яке, за даними уряду, проживало на території, яку він контролював до початку повномасштабного вторгнення.
І хоча деякі з тих, хто був переміщений усередині країни, все ще можуть зробити свій внесок в економіку України, ті, хто зараз живе за кордоном, починають знаходити роботу, платити податки та збільшувати виробництво в інших місцях.
Як пише видання, багато біженців, ймовірно, згодом повернуться. Водночас важко спрогнозувати скільки саме, а переконати їх повернутися стає все важче, чим довше триває війна. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, знадобилося майже десятиліття після закінчення останньої війни в Європі, в Боснії в 1990-х роках, для повернення додому половини з 2 млн біженців і ВПО.
За підрахунками економіста Ісакова, аналогічний результат для України, за якого повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці $10 млрд на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки та сімʼї переїжджають до тих жінок, які вирішили залишитися за кордоном.
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Звісно, ніхто не заважає бути акціонером і купувати просрочку в супермаркетах або в 7 ранку пертися з пенсіонерами на базар. Але і то і інше - шалений ризик, гастроентерологію лікувати дорого і довго.
и твои налоги уходят на страховки, на пенсию - то есть ты их не выбрасываешь на ветер. это все работает на тебя.
Ну і де тут 2640?
У наступний комент я загуглив і знайшов актуальну зарплатню. Так що недоспала тут - ти.
Плохая медицина, плохое образование, учиться тупо нечему и не у кого. Общество атомизированое, экономическое неравенство жесточайшее. Социальные лифты не работают: ты либо родился с золотой ложкой в попе, либо выживаешь на днище за копейки. Единственный вариант для мужчин - закладки, для женщин - вебкам и проституция. Это если надо поднять именно денег, а не того г0вна, что у нас называется зарплатой. Нет, безусловно можно и рубануть нормально денег айтишником, но это опять таки не для всех работа, к тому же это работа на заграницу как правило. Есть подозрения, что после открытия границ нашу страну ждёт исход населения, аки древние евреи из Египта драпали. Власть будет дико орать и ронять кирпичи из одного места, но судьба не умолима. Возможно границы закроют насильно, может будут репрессии. В любом случае будет "весело". В историческое время живём.
А тепер ти **** ниєш, що хєрова медицина. А звідки вона візьметься нормальною, якщо ви підри не дали Супрун провести реформи, обгажували і проклинали її весь час роботи. Звідки візьметься нормальна освіта, якщо ти підр розказував який класний міністр-зрадник - табачник? І так по кожному пункту можна отримати причинно-наслідковий зв'язок від твоїх дій і результатів сьогодні.
В Україні вибори майже завжди були справжніми і саме головне будуть справжніми в майбутньому. У нас є Андрій Карпов, чувачок який грав в танчики та там опускав в діалогах русню, це всім подобалось і він став блогером, набрав аудиторію та самовільно проліз в Партію Європейська Солідарність яка найкраще збігалась з його ідеями. З нею став депутатом в міській раді обласного міста. Далі секретарем мера так як мав найбільший рейтинг серед депутатів. А зараз він виконуючий обов'язки мера бо русню яку там обрало наше інфантильне населення зараз просто відсторонили.
І ви при такому прикладі смієте розказувати що у нас вибори фальшиві? Та ви русня і проекціюєте на українців свої проблеми. Якби були вибори фальшивими то навіщо Порошенку було віддавати владу Зе? У нас таких прикладів безліч. У нас реально працюють вибори і будуть працювати навіть коли вони будуть зроблені через дію. Тому що ми на вищому рівню розвитку за вас та знаємо що немає змісту махлювати на виборах коли зомбоящиком можна заставити проголосувати за кого треба.
Тому що з мігрантами дофіга проблем і вони це дуже дорого. Їм треба платити пособія інакше вони тут не затримуються. Їм треба давати житло. Вони не захочуть воювати за нас. Їх праця дуже неефективна, ще не ефективніша чим у нашого населення і їх треба вчити. А ще їх треба асимілювати і це теж гроші інакше вони будуть як ракова пухлина рвати країну з середини та пити всі соки. Тому краще такий варіант:
https://biz.censor.net/comments/locate/3433071/019212c9-8cd8-7104-8caa-37febb70199b
сколько тебе заплатили придурок за этот пост? вместо закладки хоть хватило?
Бути Україні тепер оплотом військової промисловості ЄС. З декілька мільйонною ******** армією яка знищить вашу парашу. Ви тут дарма зараз стараєтесь щось накидувати із айпішок чужих вам країн, ви приречені, здавайтесь.
ЄДИНИЙ ВАРІАНТ як це змінити так це прив'язати до себе наших чоловіків і підняти максимально їх статус щоб за наших чоловіків з радістю виходили жінки з будь-яких країн. Тоді наші дівчата приїдуть назад самі. Як це зробити? Не треба винаходити велосипед. Все продумано до нас. Ось вам алгоритм: державне (яке не можна монетизувати в долари, а лише обміняти на інше в межах країни - чому так інша тема) житло тим хто пройшов відбір в армію та підписав контракт за яким зобов'язується проходити щорічні вишколи та у разі війни воювати. (доповню що житло це в разі смерті чоловіка зберігається за його дітьми до їх повноліття, або за жінкою до кінця її життя за умови якщо вона мала з тим чоловіком дітей) В ідеалі через таку систему всіх чоловіків, бо у нас же всіх чоловіків мобілізують, тоді якщо якась дівчина захоче покращити свої умови проживання, з'їхати від батьків, то вихід для неї стає дуже простим. Далі різні інші пільги і т.п. в цьому напрямку залежності жінок від чоловіків.
Ця умова не тільки забезпечить повернення жінок но саме головне збільшить до достатньо рівня народжуваність. А далі робимо повне забезпечення державою дітей, тобто батьки не повинні думати як будуть дітей забезпечувати якщо їх нароблять, а просто розмножуватись. Діти це ще той гемор і тягар! Тому ті хто не керується інстинктами та емоціями - розмножується дуже погано. Забезпечити дітей в ********* суспільстві це ппц складно та дорого (одяг, садік, школа, гаджети і інші речі статусу, універ бо без нього ніякої роботи та висітимуть на шиї, квартира і машина), не те що в селі де від дітей отримуєш допомогу по господарству і лиш треба коли виростуть хату (сарай) поставити з ріднею за сезон і справа зроблена. Жінки коли мають права, освіту, то більше кар'єрою цікавляться чим дітьми, бо це в сотні раз легше для них щоб самореалізуватись, щоб показати свій статус серед інших жінок (жіночий мозок на статусі зациклений). Тому там де жінки по статусу і правах не є безправним скотом там страшні проблеми із народжуваністю. Тобто хочете народжуваність, то мають бути умови які змінюють вектор жіночих змагань між собою за статус із кар'єри на дітей та чоловіка.
В цієї концепції є гарна ілюстрація - можна її назвати як "Де діти ДаВінчі?". Є Михайлова яку ми чогось називаємо його вдовою. І є скандал з нею, квартирою та батьками ДаВінчі. 6 років разом... І українська сім'я дітей не завела. А тепер уявимо як би все виглядала якщо б зробити так як описано вище...
Ця ситуація добре ілюструє проблему нашої існуючої системи в державі та суспільстві. Впевнений таких прикладів у нас тьма. І буде ще більше бо війна йде та ще буде йти. І це при тому що нам треба робити так щоб у нас населення не тільки відтворювалось, але ще й був приріст, бо нас катастрофічно мало на таку територію в порівнянні з іншими країнами.
Тобто у них мало бути мінімум 3 дітей, но їх немає, у нас неправильна система - ми (наші предки) все в ній зробили не так, ми вимираємо.
Якщо якісь експерти не знають та не розуміють що проблема народження в правах жінок і освіті в людей, то ці експерти біомусор і їх треба утилізовувати поки вони не утилізували країну. Я не написав нічого нового. Це загальновідомий та визнаний факт, але не політкоректний.
Було вже таке, ви праві. Років 30 тому розвалилось.
Як нахер запит суспільства може вплинути на народжуваність і те що бидло тікає від війни? Запит суспільства взагалі тут ні до чого. Виконати запит суспільства неможливо, а навіть якщо зробити чудо то скот з якого складається суспільство всеодно не буде розмножуватись. Чому не буде я вам розписав.
Чи вам більше подобається коли вам брешуть, вливають гівно в корито та лицемірять? Я кажу чесно так як є. Я не брешту про те які ви афігенні, які ви найкращі, які ви найрозумніші...
"Держава для людей повинна бути" - ось тут не поняв що не подобається. А що у вашій уяві держава для людей?
Раптом не та що дає все потрібне безкоштовно, заставляє розмножуватись, заставляє захищатись, дбає про дітей і так далі? А головне дає можливість реалізуватись займаючись підприємницькою діяльність. Ні??? Тоді Якесь у вас не правильне уявлення держави для людей.
Що так сильно вам муляє те що ми намагаємось виправити те що ви натворили, і сформувати свою еліту?) Обтікайте.
Тепер зрозуміло що ви тут робите з чужою айпішкою - пхаєте палки в колеса, не даєте українству відновитись та стати сильним.
І знову у вас руснявого скота інша айпішка. Спочатку Франція, а тепер Чехія. Не дає вам процвітання України успіху...
Які ж ви маніпулятори та вороги України.
А що тоді добробут? Що тоді країна для людей? Я вже це питання задавав, но ви його проігнорували бо вас цікавить не правда - ви вороги яких цікавить максимально нашкодити українству.
Видно крыша поехала от недосыпа и жары.
Квартиры у него всем раздадут, все женщины мира будут мечтать выйти замуж за украинских мужчин и нарожать им детей несколько штук, потому что у украинского полубога есть квартира бесплатная)
А чтобы им проще рожалось, у них нужно отнять все права. А потом детей на воспитание государству)))
Мужик явно наркоман, но это сейчас нередкое явление. Главное вовремя распознать.
"все женщины мира будут мечтать выйти замуж за украинских мужчин и нарожать им детей несколько штук" - а чого вони всі мріють вийти заміж за арабських ШЕЙХІВ? То що справа не в тому що у них є від держави дофіга бонусів? Напевне їх ******* просто так, за те що вони такі афігенні.
"что у украинского полубога есть квартира бесплатная" - саме так! Є квартира. Є армійська зарплата! Та повний соцпакет на дітей. Чи що це українки, росіянки і інші не виїжджали в ЄС та неодружувались там на стариках бо у них є житло і пенсія?
"А чтобы им проще рожалось, у них нужно отнять все права" - бачу ви читали як СКОТ. Було ж описано декілька варіантів. Якщо забирати всі права, то ніяких квартир та іншого не треба. Це ж так просто але для вас явно складно...
"А потом детей на воспитание государству" - саме так бо батькам діти непотрібні тому що вони їх ненароджують. Чи це не очевидно? Ви що упоротий?
"Мужик явно наркоман, но это сейчас нередкое явление" - та ні просто я пишу занадто складні для вашого мозку та кругозору речі. А можливо ви взагалі ворог українства типу цього Corvus Corax в якого кожен коментар з айпішкою іншої країни.
P.S. Русня така русня. На жодне питання не відповіла.
Жодних пропозицій не запропонувала, а просто цькує ініціативи. Ну дуже вам не подобається що ми знайшли алгоритм як перетворити Україну не тільки в абсолютно та непереможну не те що фортецю, а армію яка може завоювати всіх, но навіть придумали як відновити та подвоїти свою чисельність, і саме головне як зробити статус бути українцем-українкою дуже престижним. Не дивно що у вас від цього так горить. Но нічого у вас не вийде. Забємо вас ворогів українства і ваших личинусів на фарш, такий ваш вибір, не треба було на провокувати. У вас ще є шанс покаятись і відкупитись, але поспішайте бо потім буде пізно.
У нас тупо немає ресурсу щоб могти роздавати чоловікам золоті гори як це роблять для арабських шейхів на яких готові наші наташки пригати косяками. І навіть не кажіть що так не є. Наш біомусорний соціум на 8 березня крутив шоу пару років назад де дві блондинки розсували ноги перед арабами та далі прямим текстом напрошувались до араба в гарем. Які тільки вони йому сигнали не посилали, далі прямим текстом казали трахни нас ми на все згідні бо в тебе такий великий статус. Це був такий позор для нашої країни... І потім ще наш скот дивується що в Україні така проблема з народжуваністю.
"навіть діти будуть в першу чергу належати країні а не батькам" - а діти батькам нахер не потрібні. Ви самі це повинні бачити. Батьки на дітей клали. Батьки дітей не заводять! У нас надто мудрі батьки, і тупими їх у наш час робити не можна бо країна програє. Тому діти мають належати державі! А щоб батьки теж вкладались в дітей та робили їх успішними, то треба пропагувати дітей як маникен для демонстрації статусу (це прямо в генах людей, чи ви ні разу не бачили як дівчатка лялок одягають?), а ще можна щоб батькам платилась пенсія із офіційної зарплати їх дітей, чим у них дітей більше чим вони успішніші тим більша пенсія в батьків, тобто така собі модернізація нашої існуючої солідарної пенсійної системи. І батьки на дітей молитимуться.
"у людей знову не буде СВОГО","Років 30 тому розвалилось" - тобто ви не бачите різниці між тим що я пропоную і що було? І звичайно ви не розумієте чому те що було розвалилось.
Дивіться не все що було в совку було поганим. Є лише 2 причини чому совок розвалився! Це критичні помилки в його дизайні: 1. це заборона на ринок і приватну власність на засоби виробництва! (це блокує роботу еволюційних алгоритмів як наслідок виробництво жиє лише за рахунок плагіату та вироджується); 2. це те що совок імперія з безліччю різних народів які один одного ненавиділи та хотіли вирватись із під окупації.
Те що я описав це ніхера не совок. Тому що бізнесом можна займатись! Тому що у нас немає поневолених народів! Тому що кожен хто захоче підняти свій статус ще вище той зможе запропонувати ринку ще щось убойніше та заробити на власне житло преміум класу.
Якщо не згідні пишіть чому та давайте свої пропозиції! Але будь ласка без упоротості (без не бажання прийняти чужу правоту) та головне конструктивно.
А Ми ще країною не керували. Українство лише відродилось.
Зробили ті хто хрюкає що все погано, і не пропонує як зробити добре, но натякає на здатись, виїхати, розвалитись і т.п.. Саме такі меседжі в усіх хто мені опонував тут. Ті хто зараз пише із іноземних айпі, всяка різна русня що гадить на укрсайтах та кожен раз заходить під айпішкою іншої країни, ті кому так не подобається існування України. (Я чогось не сиджу на іспанських новинних сайтах і не вчу іспанців як будувати Іспанію, так що ви тут забули?)
Твій терор який ты описуєш вище не буде нічим відрізнятися від червоного терору 30х минулого сторіччя, тільки в вишиванках. А себе ти бачиш в ролі наглядача за рабами. А ні, вибач, за скотом, як ти висловлюєшся. Пропонувати радянське гівно для побудови північної Кореї, замість справжніх нормальных рішень будь-який божевільний з дурки може. Як ви, наприклад.
" замість справжніх нормальных рішень" - недорізана русня нагадую тобі що ти ніяких рішень не запропонувала. Ти і твої друзі з не українськими айпішками просто накидуєте гівно та набиваєте клейма які зовсім не відповідають суті, але це не дивно така у вас руснява природа та робота.
"Так шо....помовч, до жебраків черга не дійшла, шоб тявкати." - а то що?) Що ти зробиш? Здохнеш в окопі воюючи проти України?) Так нічого ж нового. Вам ментальні русні немає чим нам ще погрожувати.
Навіщо їм міняти безпеку, процвітання, можливості та більшу зарплату на нашу 1000$. Тим більше люди дуже важкі на підйом і ті хто свалив без стимулу назад не побіжать.
У меня знакомая уехала в США. Имеет там 12$ за час. За месяц 2000$. Получает талоны на еду, гигиенические средства и еще какие-то бонусы. Уже есть там авто, но еще снимает жилье. Вы думаете, она вернется за вашей жалкой тысячей? Нет она меня агитирует уезжать всеми возможными методами.
И это минималка. Без образования. Без знания языка. С образованием там от 40 в час.
Потому ваш вариант не сработает.
За тысячу баксов у нас нужно знать несколько иностранных языков и хотя бы два языка программирования, работать 24/7/365 не поднимая головы, может тогда что-то заплатят.
Всі виїжджаємо. Ось так і лопнув ще один ворог українства.
вы забыли написать, что она там туалеты мыла или что-то вроде)) а с образованием там на фиг не нужны. Знакомая "с образованием" вернулась оттуда, сказала тут проще