Місцева влада може купувати безпілотники та "швидкі" для військових, – Гетманцев

Місцева влада має право виділяти кошти на придбання дронів та "швидких" для Збройних сил України.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає liga.net.

За його словами, місцеві бюджети не мають можливості повністю утримувати бригади ЗСУ, оскільки ці військові формування фінансуються з загальнодержавного бюджету. Однак він зазначив, що місцеві органи самоврядування можуть виділяти кошти на дрони, "швидкі" та інші потреби окремих підрозділів ЗСУ, бо це узгоджується з їхніми повноваженнями.

Як зазначив нардеп, збільшення видатків на армію сприяло структурним змінам у доходах місцевих бюджетів. Гетманцев зауважив, що податок на доходи військовослужбовців став одним із джерел додаткових надходжень у місцевий бюджет.

"Завдяки війні деякі місцеві бюджети отримали додаткові надходження, однак деякі з них витрачають ці кошти на не пов'язані з війною речі", – зазначив депутат.

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Тому він закликав місцеві органи влади збільшити видатки на утримання військовослужбовців, зокрема, завдяки отриманим додатковим надходженням.

За даними видання Наші гроші, у системі Прозорро станом на 5 липня були опубліковані дані про закупівлі різних дронів для фронту на 893 млн грн. Майже половину з них провели лише два організатори: КП "Інфо-рада-Дніпро" з вертикалі Бориса Філатова (268 млн грн) та виконком мерії Кривого Рогу Юрія Вілкула. Також до десятки замовників увійшли мерії Житомира, Коломиї, Лисичанська та Луцька.

Як повідомлялося, після низки скандалів із закупівлями за бюджетні кошти Верховна Рада може обмежити витрати бюджетів на час дії воєнного стану. Зокрема, народні депутати пропонують обмежити проведення публічних закупівель, якщо вони не стосуються критично необхідних товарів, наприклад, для оборони, відновлення енергетики та інфраструктури тощо.