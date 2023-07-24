Нацбанк анулював ліцензії шести фінкомпаніям, п’ять – виключив з держреєстру
Національний банк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та п’ять виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- у ПТ "Ломбард ТОВ "Кеш та Компанія" та ТОВ "Експрес та Компанія";
- у ТОВ "ФК "Спектр";
- у ТОВ "Кампсіс Фінанс";
- у ТОВ "ФК "Інвеструм";
- у ТОВ "ФК "Стандарт Фінанс Груп".
Також на підставі власної заяви у ТОВ "Олімп Фінанс Груп було анульовано ліцензію на надання гарантій.
Крім того, на підставі поданих документів "Кампсіс Фінанс", ФК "Інвеструм", ФК "Стандарт Фінанс Груп" виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Також із Держреєстру виключено:
- ТОВ "ФК "Джобер" – у зв’язку із прийняттям Нацбанком рішення про анулювання в товариства всіх наявних ліцензій;
- ТОВ "Фінансова Гарантія" – у зв’язку з тим, що в компанії немає впродовж трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 червня 2023 року.
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