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Нацбанк анулював ліцензії шести фінкомпаніям, п’ять – виключив з держреєстру

нбу,нацбанк

Національний банк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та п’ять виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • у ПТ "Ломбард ТОВ "Кеш та Компанія" та ТОВ "Експрес та Компанія";
  • у ТОВ "ФК "Спектр";
  • у ТОВ "Кампсіс Фінанс";
  • у ТОВ "ФК "Інвеструм";
  • у ТОВ "ФК "Стандарт Фінанс Груп".

Також на підставі власної заяви у ТОВ "Олімп Фінанс Груп було анульовано ліцензію на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів "Кампсіс Фінанс", ФК "Інвеструм", ФК "Стандарт Фінанс Груп" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також із Держреєстру виключено:

  • ТОВ "ФК "Джобер" – у зв’язку із прийняттям Нацбанком рішення про анулювання в товариства всіх наявних ліцензій;
  • ТОВ "Фінансова Гарантія" – у зв’язку з тим, що в компанії немає впродовж трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 червня 2023 року.

Автор: 

ліцензія (753) НБУ (9266) фінанси (220)


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