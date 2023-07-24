НБУ виключив із реєстру фінустанов страхову компанію "Київська Русь"

Національний банк України виключив із державного реєстру фінансових установ ПрАТ "СК "Київська Русь" (ЄДРПОУ 31171581) у зв’язку з анулюванням ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 липня 2023 року.

Згідно з останньою поданою ПрАТ "СК "Київська Русь" звітністю за дев'ять місяців 2022 року станом на 30 вересня 2023 року, обсяг страхових премій компанії становив 85,39 млн грн (частка ринку компанії за цим показником становила 0,28%), балансова вартість активів – 73,23 млн грн, страхові резерви – 4,45 млн грн.

Після виключення з Державного реєстру фінансових установ зазначений страховик втрачає статус фінансової установи.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензії страхової компанії "Київська Русь".

У травні НБУ тимчасово зупинив дію ліцензій та зобов’язав компанію вжити заходи для усунення порушення щодо неподання звітності за 2022 рік, неподання інформації та документів на вимогу регулятора.

Утім, страховик повторно порушив ліцензійні умови – не подав звітність за перший квартал 2023 року, інформацію та документи на вимогу НБУ та не виконав вимоги регулятора про усунення виявлених порушень.