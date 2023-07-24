Бізнес уже отримав пільгових кредитів на 217 мільярдів, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Із моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 67,39 тис. кредитів на загальну суму 217,5 млрд грн.

Із них 45,38 тис. – від банків державного сектору економіки на загальну суму 95,8 млрд грн (станом на 24 липня 2023 року), сказано в повідомленні Міністерства фінансів.

За минулий тиждень у межах програми видано 486 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 392 кредитних договорів на суму близько 0,88 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні в рамках "доступних кредитів" укладено 32,57 тис. кредитних договорів на загальну суму 127,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 24,9 тис. кредитних договори на суму 69,2 млрд грн), із яких:

5,32 млрд грн – на інвестиційні цілі;

7,69 млрд грн – як антикризові кредити;

4,14 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

32,94 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.



