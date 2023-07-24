"Укрзалізниця" та Uber запустили спільний сервіс пов’язаних поїздок

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть отримувати кешбек за поїздки із сервісом таксі Uber з/до залізничних вокзалів Києва.

"Пасажири "Укрзалізниці" можуть отримувати кешбек за поїздки з Uber з/до залізничних вокзалів Києва. Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив'язаним email-акаунтам", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Для цього необхідно купити квитки в застосунку "Укрзалізниці" або на сайті та отримати повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал.

"Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь", – пояснили в компанії.

Налаштувати опцію можна наступним чином:

активувати в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрити застосунок та натиснути кнопку Travel у головному меню;

увійти за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;

надати Uber дозвіл на доступ до бронювань у застосунку;

купити квитки в застосунку "Укрзалізниці";

переконатися, що залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.

"Тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час", – зазначили в "Укрзалізниці".

За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок.