Екснардепу Мураєву повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді колишньому народному депутату та керівнику забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що екснардепу повідомили про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 – державна зрада, та ч. 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

"У такий спосіб він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені", – пояснили в СБУ.

Через це на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Після тривалих незалежних експертиз, ініційованих СБУ, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності Мураєва проти державної безпеки України.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Ексдепутату загрожує до 15 років позбавлення волі. Мураєв ховається від правосуддя за кордоном.