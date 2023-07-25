Spotify підвищив ціни на преміум-підписки, але не в Україні

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на преміальну підписку, яка дозволяє користувачам слухати музику без реклами, у понад 50 країнах світу.

Про це йдеться у блозі компанії.

"Щоб ми могли продовжувати інновації, ми змінюємо наші преміумціни на багатьох ринках у всьому світі. Ці оновлення допоможуть нам і надалі надавати цінність нашій платформі шанувальникам і артистам", – заявили у Spotify.

Водночас здорожчання тарифів не торкнеться користувачів в Україні.

Зокрема, у США тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.

Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo – на $2 на місяць – з $13 до $15.

Сервіс ухвалив відповідне рішення на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.

Як уточнили в компанії, Spotify має понад 200 мільйонів преміумпідписників із моменту запуску сервісу у 2008 році.