Сотні світових компаній продовжують одночасно працювати в РФ та в Україні

Менше 10% міжнародних компаній покинули російський ринок. Ще 36% компаній заявили про вихід з ринку РФ.

Київською школою економіки ідентифіковано 3 333 компаній та організацій з 92 країн та 58 галузей, які працюють на ринку РФ.

Зокрема, не покинув Росію китайський маркетплейс Alibaba, продовжують свою діяльність бренди одягу – італійські Benetton і Diesel та американський Guess. Працює у РФ американський сервіс Patreon, який українці активно використовують для збору пожертв.

Фінансують війну у Росії та заробляють в Україні французька мережа супермаркетів Auchan, німецька Metro, британсько-нідерландська компанія Unilever.

Список продовжує бельгійсько-турецького концерн AB InBev Efes. Його доля на російському пивному ринку складає 30%, і за часткою він посідає перше місце в РФ, йдеться в публікації БізнесЦензор.

Більш того, AB InBev Efes вирішив локалізувати виробництво імпортних брендів Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde і Brune. Та планує експансію у Білорусь.

AB InBev Efes володіє трьома заводами в Харкові, Чернігові та Миколаєві. Окрім міжнародних брендів на них також випускаються локальні бренди "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "Жигулівське", сидр та квас.

Залишився в Росії й ще один виробник пива – Heineken. ТОВ "Об'єднані Пивоварні Хейнекен" в РФ належить сім пивоварень: у Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Стерлітамаку, Єкатеринбурзі, Іркутську та Хабаровську.

Водночас компанії, які намагаються вийти з РФ потрапляють під націоналізацію.

Так дві міжнародні корпорації – Carlsberg Group та Danone, заявляли про наміри вийти з РФ ще на початку повномасштабного вторгнення, але не змогли продати російські активи.

16 липня президент РФ Путін підписав указ, згідно якого російські активи данської компанії Carlsberg та французької Danone передаються в управління Росмайну.

Новим керуючим активами Carlsberg призначено Таймураза Боллоєва, який уже очолював пивоварну компанію в період із 1991 до 2004 року – до того, як її придбав Carlsberg Group.

Боллоєв має інтереси на різних ринках, але всі вони пов’язані з держзамовленнями: його компанія "БТК груп" шиє форму на замовлення Міністерства оборони та Росгвардії, також він керував держкорпорацією "Олімпстрой", яка зводила об’єкти для Олімпіади в Сочі.

За даними Financial Times, Боллоєв близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Саме Ковальчук підштовхував Путіна до повномасштабної війни проти України, вказуючи на "слабкість Заходу".

Гендиректором "Данон Росія" був призначений племінник голови Чечні Рамзана Кадирова віце-прем’єр, міністр сільського господарства Чечні Якуб Закрієв.