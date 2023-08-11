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Новини
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МВС попередило про зростання вартості держреєстрації транспортних засобів

свідоцтво

Головний сервісний центр МВС про зростання вартості державної реєстрації транспортних засобів у зв’язку з подорожчанням бланкової продукції.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.

"У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.

Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, уточнили в МВС.

Водночас віртуальні документи, які відображаються у застосунку "Дія" та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

  • для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) – 955 грн: послуга – 200 грн, бланк свідоцтва – 405 грн, номерний знак – 350 грн;
  • для мототранспорту (із видачею номерного знака) – 727 грн: послуга – 200 грн, бланк свідоцтва – 405 грн, номерний знак – 122 грн;
  • для причепів (із видачею номерного знака) – 716 грн: послуга – 200 грн, бланк свідоцтва – 405 грн, номерний знак – 111 грн;
  • для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) – 698 грн: послуга – 200 грн, бланк свідоцтва – 405 грн, номерний знак – 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня, наголосили в МВС.

Автор: 

авто (4119) МВС (528) реєстрація (279) транспорт (505) ціни (3437)


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Топ коментарі
+9
не наїдяться ніяк паскуди
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11.08.2023 12:07
+6
Як же *********** не забарижить на війні
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11.08.2023 12:22
+2
405 гривень бланк???? 405???? Та ми "обнуті на всю голову, якщо не винесем цих бізнесменів!
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11.08.2023 12:34
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не наїдяться ніяк паскуди
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11.08.2023 12:07 Відповісти
А бачили по чому помідори на базарі? - це в них економічне обгрунтування називається.
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11.08.2023 16:21 Відповісти
Як же *********** не забарижить на війні
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11.08.2023 12:22 Відповісти
а в приваті можна заказати дизайнерську кредитну картку хоть з фото бені з клоуном за 150 грн.
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11.08.2023 12:24 Відповісти
405 гривень бланк???? 405???? Та ми "обнуті на всю голову, якщо не винесем цих бізнесменів!
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11.08.2023 12:34 Відповісти
Місяць тому донька міняла свій перший паспорт ID, отриманий у 14 років, на новий. Ціна питання - 450 грн. +25 грн. комісія. І це за шматок пластику, разом з яким обов"язково треба тягати ще й папірець
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11.08.2023 13:12 Відповісти
заїбали. Зп б так піднімали.
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11.08.2023 12:39 Відповісти
люди звикли бути вівцями і держава, яка по суті є бандою їх стриже.

вартість усих документів штибу що Я Є Я або ЩО ОЦЕ МОЄ можна і треба перекласти на державу якби люди вимагали від своїх кандидатів у владу такого а не в рота їм заглядали як бандерлоги в рота удаву каа.
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11.08.2023 12:40 Відповісти
За реєстрацію мопедів горіть у пеклі, тварюки.
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11.08.2023 13:08 Відповісти
уроды
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11.08.2023 13:13 Відповісти
А шо сталося? Овєс подорожал?
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11.08.2023 13:54 Відповісти
Схеми на бланках і послугах повернули(((
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11.08.2023 15:56 Відповісти
отак це і працює.
з кожного українця по 100 грн, у мєнтовських генералів по хатинці в італії.
і діти, які втомились від казино в монако.
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11.08.2023 14:05 Відповісти
Звісно, ЄДАПС повернули зі своіми схемами(((
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11.08.2023 15:54 Відповісти

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