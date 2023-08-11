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Новини
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Нацбанк дозволив "Укрпошті" надсилати пенсії українським біженцям за кордон

деньги,евро

Національний банк України (НБУ) оголосив про пом’якшення низки валютних обмежень для залучення банків-нерезидентів на ринок ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також соціальної підтримки українців за кордоном.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №96 від 10 серпня, що набирає чинності з 12 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк дозволив "Укрпошті" здійснювати переказ коштів за кордон для виплати пенсій та грошових допомог українським біженцям.

"Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, Нацбанк спростив участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті.

Зокрема, НБУ дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

"За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок", – зазначається у повідомленні.

Також Нацбанк дозволив перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення попередньо внесеного нерезидентами гарантійного забезпечення для участі в торгах.

"Водночас таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже це не посилюватиме тиск на валютний ринок", – пояснили в НБУ.

Водночас НБУ посилив вимоги до валютного нагляду банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операціями з імпорту товарів.

Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

"Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку", – пояснюють у Нацбанку.

Як повідомлялося, наприкінці червня Національний банк затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу й повернення до інфляційного таргетування.

Водночас Нацбанк наголошував, що кроки з реалізації Стратегії прив'язуватимуться не до конкретних дат, а до формування визначених нею передумов.

Автор: 

валюта (2160) НБУ (9258) ОВДП (808) пенсіонери (430) пенсія (683)


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Топ коментарі
+6
ЗЕлені придумали ще одну схему виведення награбованого за кордон
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11.08.2023 14:49
+3
За кордон виїхати гроші є, а на війну грошей немає!
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11.08.2023 15:08
+3
Наоборот пусть пересылают. Германия уже в офиге от бабули из Украиныс 55-тилетним стажем (пошла работать после 5-го класса) и ее пенсией в около 5000 грн ... . Позор должен быть полным. Шоу маст гоон!!!
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11.08.2023 16:25
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Эм.... Очередной вывоз бабла? Что делать с гривной в Европе? У меня 7К лежит наличкой, которые нельзя использовать ...
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11.08.2023 13:49 Відповісти
Пане Дюков,а ви попробуйте поміняти в банку гривні на євро,або вишліть ваші гривні в Україну своїм друзям,чи знайомим-зробіть трансфер з рахунку на рахунок...
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11.08.2023 14:58 Відповісти
Наличкой, банки Германии гривну не принимают. С конца 22 года. Повторюсь - НАЛИЧКОЙ. С картой проблем нет, с НАЛИЧКОЙ есть!
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11.08.2023 15:03 Відповісти
Молодці. Нахєра соціально підтримувати тих хто зєпався з країни? Невже в Україні переселенці закінчилися?
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11.08.2023 14:19 Відповісти
Потому что это граждане Украины и они эти деньги заработали. А ты дебил.
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11.08.2023 20:18 Відповісти
В Україні солідарна пенсійна система. Заработалі - це накопичувальна система. Тому ватний дебіл - це ти.
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11.08.2023 21:16 Відповісти
Любой человек, который получает пенсию по стажу, заработал ее в десятикратном размере.
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11.08.2023 22:32 Відповісти
ЗЕлені придумали ще одну схему виведення награбованого за кордон
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11.08.2023 14:49 Відповісти
якась складна схема вимальовується...спочатку гроші укрпошті, а потім вона переказує....буцім-то не можна переказувати без цього посередника...
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11.08.2023 15:31 Відповісти
батальйон Монако може від сьогоднішнього дня замовити ще один коктейль....
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11.08.2023 21:18 Відповісти
За кордон виїхати гроші є, а на війну грошей немає!
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11.08.2023 15:08 Відповісти
Господи, неперераховуйте українських пенсій за кордон, з нас і так весь світ сміється, а тут ще пенсії по 50 євро. Любий переселенець сяде на паперті і буде мати за день скільки, як за цілий рік пенсій, тим паче що, нам побиратися по світу непривикати протягом 30 років, відколи почали стадом співати щеневмерлаукраїна і червонакалинапохилилася.
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11.08.2023 15:56 Відповісти
Наоборот пусть пересылают. Германия уже в офиге от бабули из Украиныс 55-тилетним стажем (пошла работать после 5-го класса) и ее пенсией в около 5000 грн ... . Позор должен быть полным. Шоу маст гоон!!!
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11.08.2023 16:25 Відповісти
То есть полтора года миллионам украинских граждан не выплачивали пенсии и пособия??? И никто за это не отвечает, как всегда? Где деньги?
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11.08.2023 20:22 Відповісти
А тєбє какая разніца? Ти в США і не гражданін України.
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11.08.2023 21:18 Відповісти
Как же ты узнал, гений?
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11.08.2023 22:37 Відповісти

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