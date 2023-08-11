Нацбанк дозволив "Укрпошті" надсилати пенсії українським біженцям за кордон

Національний банк України (НБУ) оголосив про пом’якшення низки валютних обмежень для залучення банків-нерезидентів на ринок ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також соціальної підтримки українців за кордоном.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №96 від 10 серпня, що набирає чинності з 12 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк дозволив "Укрпошті" здійснювати переказ коштів за кордон для виплати пенсій та грошових допомог українським біженцям.

"Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, Нацбанк спростив участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті.

Зокрема, НБУ дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

"За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок", – зазначається у повідомленні.

Також Нацбанк дозволив перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення попередньо внесеного нерезидентами гарантійного забезпечення для участі в торгах.

"Водночас таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже це не посилюватиме тиск на валютний ринок", – пояснили в НБУ.

Водночас НБУ посилив вимоги до валютного нагляду банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операціями з імпорту товарів.

Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

"Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку", – пояснюють у Нацбанку.

Як повідомлялося, наприкінці червня Національний банк затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу й повернення до інфляційного таргетування.

Водночас Нацбанк наголошував, що кроки з реалізації Стратегії прив'язуватимуться не до конкретних дат, а до формування визначених нею передумов.