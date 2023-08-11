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Новини
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Нацбанк змінив вимоги для проведення операцій з готівкою через термінали

силовики,термінал,перевірки

Національний банк актуалізував вимоги до надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів під час виконання операцій із внесення готівки через термінали самообслуговування (ПТКС – програмно-технічні комплекси самообслуговування).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через термінал, якщо йдеться про:

  • внесення готівки для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком – емітентом картки);
  • оплату послуг мобільного зв’язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.

Крім того, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки. Зокрема регулятор зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.

"Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях", – пояснили в НБУ.

Відповідні норми передбачені постановою правління Нацбанку від 10 серпня 2023 року № 97, який набирає чинності з 12 серпня 2023 року.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2023 року в Україні діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування. Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали

Автор: 

НБУ (9258) термінал (170)


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при наличии комплектухи в каждой школе можно клепать эти дроны на трудах
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11.08.2023 16:19 Відповісти
200 грн??
який захист, зробили клон карти і все, отримали твій код
цирк
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11.08.2023 17:12 Відповісти
Ну якщо зроблять авторизацію виключно по чіпу або NFC, то клон не "прокатить"
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11.08.2023 22:59 Відповісти
А навіщо взагалі ці ПТКС ?
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11.08.2023 18:39 Відповісти
Як мінімум, щоб не платити комісію при "переходах" коштів між власними рахунками різних банків. Ну а ще, трошки поповнювати власні кредитні картки (але без фанатизму, я про кредити )
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11.08.2023 22:47 Відповісти
На счёт 200 грн и одного номера телефона в месяц - полный дебелизм. Разумеется, например я плачу в разы меньше , но половина официальных тарифов операторов уже дороже. Каким образом это будут контролировать? Да и вообще, какая разница, пополнил один телефон на 200 или 10 телефонов на 20 грн и уже стал мошенником галактики? Какая-то ерунда.
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11.08.2023 22:56 Відповісти
Учет и контроль - такий здається нинішній курс владної системи
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13.08.2023 10:03 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але хороше роз'яснення.
Якби ще випустили роз'яснення до роз'яснення, ціни би не було тому роз'ясненню.
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13.08.2023 12:54 Відповісти

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