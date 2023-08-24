Таксі в Росії почали переводити на іранські автомобілі

Російська служба таксі "Яндекс.Таксі" взяла в дослідну експлуатацію партію з 12 іранських седанів Iran Khodro Tara.

Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела.

За їхніми словами, машини для російського таксі були зроблені у спрощеній комплектації та з автоматичною коробкою передач. Вони є видозміненим Peugeot 301 і виробляються в Ірані з 2020 року найбільшим автоконцерном країни Iran Khodro.

Модель також з'явилася у внутрішньому класифікаторі "Яндекса" для поїздок у Москві в тарифі "економ" – це означає, що її фактично використовує хтось із водіїв, пояснило одне з джерел. Інший співрозмовник зазначив, що тестування такої дрібної партії не обов'язково призведе до більш масштабної закупівлі цих автомобілів.

"Поки що рано виписувати кредит довіри цим машинам", – пояснив він.

Представник "Яндекс.Таксі" повідомив "Известиям", що компанія веде переговори з усіма доступними на ринку автовиробниками і розглядає всі моделі машин, що потенційно підходять для галузі.

Як зазначає The Moscow Times, зіткнувшись із відсутністю звичних іномарок економ-класу та подорожчанням вітчизняних автомобілів на 80%, російські таксі розпочали пошук альтернатив.

Тим часом російський уряд готує повне переведення таксі на російські автомобілі. Таке рішення сприятиме "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету та стійкості вітчизняної транспортної мережі до санкційного тиску", вважають у комісії з транспорту Держради РФ.

Представники таксі розкритикували цю ідею. Наприкінці липня асоціація "Національна рада таксі" надіслала прем'єру Михайлу Мішустіну листа з проханням не примушувати бізнес купувати лише російські автомобілі. В асоціації попередили про зростання цін на перевезення та зниження транспортної доступності в країні.

Раніше повідомлялося, що вартість поїздки на таксі в Росії зросла до максимуму за останні 10 років (з 2014 по 2023 рік).