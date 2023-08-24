Необґрунтований актив: Суд конфіскував елітну квартиру голови підрозділу Львівської митниці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованим активом та конфіскував на користь держави квартиру у Львові площею 103,3 кв. м і вартістю 1,86 мільйона гривень, що належала начальниці одного із відділів Львівської митниці ДМС України.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 серпня, задовольнивши позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), інформує пресслужба суду.

Це рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів.

ВАКС не вказує прізвища чиновників, однак, за даними видання "Слово і діло", йдеться про начальницю відділу митного оформлення митного поста "Городок" Львівської митниці Державної митної служби Анну Бісюк.

Нагадаємо, САП подала позов про цивільну конфіскацію квартири, оскільки начальниця ВМО "Городок" Львівської митниці Анна Бісюк через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набула квартиру в місті Львові вартістю 1,86 млн грн.

При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просив стягнути в дохід держави квартиру як необґрунтований актив.