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У Нацбанку змінився головний бухгалтер

нбу

Новим головним бухгалтером - директором Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку (НБУ) з 25 серпня буде призначена Людмила Снігурська.

Як повідомили у пресслужбі НБУ, попередній головний бухгалтер Нацбанку – Богдан Лукасевич – з 24 серпня завершив свою роботу на цій посаді у зв’язку з виходом на пенсію.

Лукасевич працював в Національному банку 25 років, зокрема очолював Департамент бухгалтерського обліку з 2011 року.

"Новопризначений керівник Департаменту Людмила Снігурська має значний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та досконало знає міжнародні стандарти фінансової звітності. На цю посаду її переведено з посади заступника директора – начальника управління податків та звітності ДБО, яку вона обіймала з 2016 року", – зазначається у повідомленні.

До сфери її відповідальності на новій посаді належатиме, зокрема:

  • встановлення загальних вимог до облікової політики та правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в банках та небанківських фінансових установах України;
  • визначення облікової політики НБУ, встановлення вимог до організації бухгалтерського обліку, операційної роботи, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в НБУ;
  • складання фінансової, податкової, іншої звітності та бухгалтерський облік внутрішньобанківських операцій НБУ.

Нагадаємо, що Департамент бухгалтерського обліку входить до вертикалі підпорядкування "Фінансово-адміністративний та операційний блок", керівництво яким здійснює заступник голови Національного банку Ярослав Матузка.

Автор: 

призначення (1142) НБУ (9265) звільнення (1003)


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24.08.2023 22:00 Відповісти

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