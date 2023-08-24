США запровадили санкції проти "Артеку" і фонду імені Кадирова

Міністерство фінансів США повідомило, що включило до санкційних списків по Росії 11 фізичних та 2 юридичні особи.

Під санкції, зокрема, потрапила Аймані Кадирова – мати голови Чечні Рамзана Кадирова. Санкції запроваджено і проти Громадського фонду імені Ахмата Кадирова, де вона обіймає посаду президента, передає Інтерфакс-Україна.

У списки санкцій потрапили також міжнародний дитячий центр "Артек" та його директор Костянтин Федоренко.

Крім цього, під американські обмежувальні заходи потрапили уповноважений з прав дитини в Калузької області Ірина Агєєва, уповноважений з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова, уповноважена з прав дитини в Білгородській області Галина П'ятих, а також "міністерка освіти та науки Запорізької області" Олена Шапурова.

Занесення до SDN List – списки санкцій – передбачає заморожування активів і заборону на поїздки до США.

Раніше повідомлялося, що США запровадили санкції проти російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та його партнерів.