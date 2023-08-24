Змушував солдатів будувати маєток: ДБР затримало командира військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника командира однієї з військових частин Львівщині, якого викрили на системних зловживаннях.

Йому вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1), готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба ДБР.

"Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток. З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, до ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.

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Як повідомлялося, 2 серпня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдат будувати його маєток замість служби.

Під час обшуків у нього було вилучено $3,5 тис., атрибутику РФ (монети, документи про здобуття освіти в РФ), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївську стрічку.

Личаківський суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 805 тисяч гривень ($22 тис. за курсом НБУ).