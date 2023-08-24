У Житомирській області відкрили для проїзду відновлений міст на трасі Київ-Чоп

У Житомирській області відкрили міст через річку Дубовець на трасі Київ-Чоп, що був пошкоджений на початку повномасштабної війни.

"На мосту через річку Дубовець тепер відкриті для водіїв обидва проїзди. Це третій міст в області, який відновили після руйнувань. Агентство відновлення завершує відбудову мосту на важливому логістичному коридорі в бік сусідніх європейських держав", – йдеться в повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області.

Переправа через річку Дубовець біля села Царівка, що на міжнародній дорозі Київ-Чоп була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення, але для транспорту її повністю не перекривали.

Відновлювати міст почали у березні цього року. Ремонтували частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною дорогою. Ліву частину мосту відкрили для транспорту в травні, на правій частині штучної споруди наразі завершили основні ремонтні роботи.

У межах відбудови провели часткову заміну пошкоджених балок прогонової будови мосту, влаштування бетону на основі мосту, підходах та тротуарах та гідроізоляцію, влаштування дорожнього одягу, тимчасову горизонтальна розмітка, встановили перильне та бар'єрне огородження, відновили освітлення ділянки дороги з мостом.

Зазначається, що ремонтні роботи ще триватимуть, підрядник перейшов до завершення робіт з безпеки руху, очищення русла річки.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії на території Житомирщини було зруйновано чи пошкоджено п'ять мостів. Наразі відбудовано три моста на дорогах М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель-Ягодин та М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський.