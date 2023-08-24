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Фінляндія розглядає можливість виробництва бронетехніки в Україні

фінляндія,patria

Фінляндія наразі вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні.

Як пише Yle, на практиці це означатиме, наприклад, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Patria мала аналогічну домовленість з Польщею.

"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Вона зазначила, що Фінляндія зацікавлена у стимулюванні оборонної промисловості у Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – сказав Хяккянен.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки. 

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія включить до майбутнього, вже 18, пакета допомоги Україні важкі озброєння і боєприпаси.

Автор: 

зброя (869) виробництво (1295) Фінляндія (335) техніка (309)


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