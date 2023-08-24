Фінляндія розглядає можливість виробництва бронетехніки в Україні
Фінляндія наразі вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні.
Як пише Yle, на практиці це означатиме, наприклад, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Patria мала аналогічну домовленість з Польщею.
"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.
Вона зазначила, що Фінляндія зацікавлена у стимулюванні оборонної промисловості у Європі.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.
"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – сказав Хяккянен.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.
Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія включить до майбутнього, вже 18, пакета допомоги Україні важкі озброєння і боєприпаси.
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