НАБУ повідомило про підозру першому заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про закупівлю продуктів харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану, до реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці компанії.

Про підозру у справі наразі повідомили 2 особам, а саме:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства – ч. 2 ст. 364 КК України. З травня 2021 року цю посаду обіймає Тарас Висоцький;

ексзаступнику міністра економіки ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України. Ймовірно, йдеться про звільненого наприкінці червня заступника міністра Олександра Грибана, у листопаді минулого року НАБУ провело у нього обшук у цій справі.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину", – додали у НАБУ.

За даними слідства, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн).

"Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ", – зазначається у повідомленні.

При цьому чиновник був обізнаний про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки він регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Також він усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

Таким чином через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила цій компанії понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

За даними НАБУ, у цей же період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця мала місце аналогічна схема.

"Продукти харчування для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії (ТОВ 2). Вона ж через "свою" фірму-посередницю купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і у першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн)", – пояснили у НАБУ.

За даними слідства, для забезпечення закупівлі продукції у цієї компанії до схеми окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки.

"Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками. Через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн", – повідомляють у НАБУ.

У пресслужбі Бюро уточнили, що після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.