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Новини
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НАБУ повідомило про підозру першому заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому (оновлено)

висоцький

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про закупівлю продуктів харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану, до реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці компанії.

Про підозру у справі наразі повідомили 2 особам, а саме:

  • першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства – ч. 2 ст. 364 КК України. З травня 2021 року цю посаду обіймає Тарас Висоцький;
  • ексзаступнику міністра економіки ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України. Ймовірно, йдеться про звільненого наприкінці червня заступника міністра Олександра Грибана, у листопаді минулого року НАБУ провело у нього обшук у цій справі.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину", – додали у НАБУ.

За даними слідства, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн).

"Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ", – зазначається у повідомленні.

При цьому чиновник був обізнаний про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки він регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Також він усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

Таким чином через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила цій компанії понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

НАБУ повідомило про підозру першому заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому 01

За даними НАБУ, у цей же період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця мала місце аналогічна схема.

"Продукти харчування для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії (ТОВ 2). Вона ж через "свою" фірму-посередницю купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і у першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн)", – пояснили у НАБУ.

За даними слідства, для забезпечення закупівлі продукції у цієї компанії до схеми окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки.

"Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками. Через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн", – повідомляють у НАБУ.

У пресслужбі Бюро уточнили, що після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

Автор: 

НАБУ (1529) Мінагрополітики (1361) Висоцький Тарас (45) підозра (156)


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А що по яблуках, картоплі, яйцях, "зимовій" формі рєзнікова?
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24.08.2023 21:11 Відповісти
Так це та паскуда, яка намагалась лобіювати інтереси латифундистів при прийнятті закону про приватизацію землі. Йому відверто казали, що працює не заради фермерів і селян, а агрохолдингів. Він навіть не червонів.

То ж яким треба бути зажерливим, щоб на таких дрібничках (33,7 млн грн) попастись. Хоча, чому б і ні, йому ж нічого не буде.
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24.08.2023 22:21 Відповісти
Так, це саме та паскуда...
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25.08.2023 00:22 Відповісти
Очевидно хлопчика взяли за коки, щоб витрусити з нього усе про оборудки агроолігархів, які його посадили в міністерське крісло та інтереси яких він відстоював, лобіюючи необхідні їм рішення і закони. Зараз цих старих олігархів хочуть трохи розкуркулити і притиснути, але зовсім не для блага простого піпла, а для того, щоб їх майно передати новостворюваним олігархам з команди зе-влади. Оскільки наш кабмін очолює менеджер ахметова, то може таке бути, що це робиться в інтересах ахметова, який у подібний спосіб (- забираючи активи у інших) сколотив усі свої статки. Зараз, коли в ахмета накрились ключові активи в металургії, йому дуже цікавий агросектор, бо він чи не єдиний, який тримається на плаву і розвивається.
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25.08.2023 00:23 Відповісти
Тока нічєво нє падумайтє плахова нє про Владімірссанича нє про Андрєйбарісавіча, ані тут нє прі чьом, ані нічєво нє знают, оно всьо как то само тирітся-піз@тся мільярдамі то в Міноборони, то на Укрзалізниці, то в Укроборонпромє, прям як пороблено... То всьо мєнєджери вінаватиє, а Владімірссанич с Андрєйбарісавічєм, як та жінка цезаря, завжди "внє падазрєній"...
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25.08.2023 01:09 Відповісти
Чергові звільнення з подальшим призначенням?
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25.08.2023 14:54 Відповісти
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:32 Відповісти

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