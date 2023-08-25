Канада прийняла понад 173 тисячі біженців з України

Канада від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прийняла понад 173 тисячі українських біженців.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, передає Укрінформ.

Зазначається, що за започаткованою у березні минулого року програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), що дає право українським біженцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення, на цей час прибули 173 527 осіб.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 858 тис.

Власники такої візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, щоб скористатися нею. Прийом нових заявок за цією програмою закрито.

Як повідомлялося, у липні Федеральний уряд Канади оголосив про нову імміграційну програму для українських біженців, яка дозволить тим, хто перебуває в Канаді з сім’єю, отримати статус постійного резидента.