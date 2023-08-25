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Новини
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У Раді готують законопроєкт про оподаткування прибутків банків. Розглядають два варіанти

гроші,1000

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року.

Як пише Forbes, остаточна концепція поки не визначена, однак депутати розглядають два базових варіанти – з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків.

За словами очільника фінансового комітету Данила Гетманцева, основна мотивація – додаткове фінансування видатків на оборону.

Відповідний законопроєкт вже готовий, його внесуть у Раду після консультацій з іншими стейкхолдерами – від Мінфіну та Нацбанку до профільнийх асоціацій та Офісу президента, каже нардеп.

Розглядається два можливі підходи. Перший – оподаткування всіх чистих процентних доходів, отриманих в році, з якого почне діяти норма за відносно невеликою чи середньою ставкою.

"Наприклад, в Іспанії – це 4,8%", – каже Гетманцев. Щоправда, в цій країні оподатковуються і чисті комісійні доходи банків. "Але це не наша історія: банки за цим показником поки не вийшли на довоєнний рівень", – уточнює нардеп. В Іспанії також діє норма, що надприбуток для цілей оподаткування має перевищувати певну межу.

Другий – оподаткування різниці між чистими процентними доходами у звітному році та середнім значенням за останні 3-4 роки. У такому концепті ставка має бути високою, каже Гетманцев.

Наприклад, у Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці між чистим процентним доходом у базовому році і його середнім значенням за попередні 4 роки, пояснює він.

Гетманцев вважає більш оптимальним іспанський варіант. "На мою думку, податок має бути запроваджений із 1 січня 2024-го на 2 роки", – каже нардеп. Попередня оцінка додаткових надходжень до бюджету – 10 млрд грн на рік.

В уряді готові обговорювати цю ідею. "Треба рахувати. Це питання ціни та наслідків, тож варто бути обережними", – зазначив співрозмовник в Кабміні, який попросив не згадувати його імені та назви міністерства через сенситивність теми.

Вперше ідея оподаткувати значні прибутки банківського сектору почала обгорюватись ще у травні, коли у ВР створили робочу групу для вирішення питання доплат військовим, розповідає ще один співрозмовник видання з фінкомітету. "Було зрозуміло, що грошей немає, і тоді виникло питання: чому не запровадити податок на доходи з депозитних сертифікатів", – каже нардеп.

Додаткове оподаткування банків є у низці європейських країн: в Угорщині, Чехії, Литві, Італії, Іспанії тощо, додає Гетманцев.

У першому півріччі процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, з них 73,5 млрд грн – за рахунок операцій з державними цінними паперами (ОВДП), каже Гетманцев. Чисті процентні доходи становили 93,6 млрд грн, що майже на 75% більше за показник 2021 року.

За цей період сектор отримав 67,6 млрд грн чистого прибутку (В січні-червні 2022-го було 4,6 млрд грн збитку). За таких темпів фінустанови мають усі шанси вже зараз перевершити річний історичний рекорд встановлений у 2021-му – 77,5 млрд грн. У також надуспішному доковідному 2019-му було 59,6 млрд.

Автор: 

банки (6951) закон (1481) податки (2414) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+5
Доречно буде, якщо запрацює оподаткування для попів усіх конфесій та сект. Понаставили богадільнь на українській землі й морочать людям розуми релігією. Гроші собі в рясу ховають, а державний бюджет від цього ніц нічого не отримує. Паломницькі готелі переповнені одурманеними зомбі так, що й не виженеш цих православных ідіотів.
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25.08.2023 11:51
+5
треба Шурмі заплатить за надану кацапам електроенергію
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25.08.2023 12:09
+4
Никак не нажрутся, сволочи. Еще и войной прикрываются.

Напомню, т.н. "налог на гугль" ввели до 24 февраля 22 года, и с тех пор я плачу чуть больше за хранение своих фоточек в облаках. Тогда войны не было.

Ненавижу этих мелких воришек
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25.08.2023 12:24
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Свого прибутку вони не віддадуть
Скажіть -- свої гроші забираю і маю за це платить
,,енера,,бере гроші за що порухує гроші принесені
за оплату за електроенергію
Кажуть всього 1 гривню але помножте на число абонентів
І непогано на рівному місті /не приклав ніяких зусиль/
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25.08.2023 10:31 Відповісти
Таки так,майже кожен квартал підвищують ціну за обслуговування рахунку,юрліц,навіть якщо неприбуткова організація,наприклад ОССБ.
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25.08.2023 11:21 Відповісти
Накажіть банки! Не користуйтеся їхніми послугами!
Або свій банк відкрийте - і надавайте усім послуги безкоштовно!
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25.08.2023 12:34 Відповісти
Доречно буде, якщо запрацює оподаткування для попів усіх конфесій та сект. Понаставили богадільнь на українській землі й морочать людям розуми релігією. Гроші собі в рясу ховають, а державний бюджет від цього ніц нічого не отримує. Паломницькі готелі переповнені одурманеними зомбі так, що й не виженеш цих православных ідіотів.
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25.08.2023 11:51 Відповісти
Наташа, продолжайтє: "Боґа нєт! Ґаґарін іво ні відєл!"
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25.08.2023 13:14 Відповісти
ти видів?
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25.08.2023 19:57 Відповісти
а католики і мусліми значить норм, ну ок.
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25.08.2023 19:56 Відповісти
"попів усіх конфесій та сект" - то усіх скопом. Бо де ми чули за півтора роки про пожертвування на ВСУ від хоча б однієї релігійної структури? А ні де. Як кадилом махать на похоронах воїнів за гроші родичів - то професія дозволяє, а як "донатить" на ВСУ, то як то кажуть "бог подаст".
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25.08.2023 21:53 Відповісти
тобі ніхто доповідати не зобов'язаний про пожертви. і взагалі а чому всіх під одну гребінку, тобі що вони всі в мацу насрали? то їх особисті справи як вони живуть і що роблять, якщо є той бог про якого вони розповідають, то він у них і запитає.
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26.08.2023 08:15 Відповісти
Ідея просто божественна. Бо вони вже давно не релігійні організації, а бізнес. Але Московський патріархат таки вигнати з країни.
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28.08.2023 15:41 Відповісти
треба Шурмі заплатить за надану кацапам електроенергію
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25.08.2023 12:09 Відповісти
Никак не нажрутся, сволочи. Еще и войной прикрываются.

Напомню, т.н. "налог на гугль" ввели до 24 февраля 22 года, и с тех пор я плачу чуть больше за хранение своих фоточек в облаках. Тогда войны не было.

Ненавижу этих мелких воришек
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25.08.2023 12:24 Відповісти
Ви абсолютно не розумієте як формуються ці податки. От абсолютно.
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28.08.2023 15:42 Відповісти
Мені байдуже шо пишуть всезнаючі боти, я знаю, що в мене з кожних 6 баксів за сервіс тепер 1 один бакс йде до держави Україна. А куди вони далі діваються - так, це я дійсно не розумію.

Буде цікавим оприлюднити цю статистику, скільки той Гугл сплатив Україні по цьому податку, ото бімба буде. Цікавий цирк почнеться у зелених.

А ще діджитал оушен, а ще амазон, а ще купа інших більш менших компаній, і всі вони платять україні з кишені своїх українських користувачів. І куди воно поділося?
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28.08.2023 19:45 Відповісти
Зелені малюють міфічні рекорди прибутку банків без коригування на стрибок курсу долара на третину. Їхні забаганки оплачуватимемо ми, бо банки будуть змушені підвищити комісію за платежі.
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25.08.2023 12:48 Відповісти
Ґєтманцев вирішив завалити українську банківську систему?
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25.08.2023 13:15 Відповісти
Я думаю что за инициативами этого гетманцева стоит зеленский, который является главным бизнес активом зелёных мародеров, его нельзя порочить.
И вместо того чтобы что то делать с экономикой, они решили обложить дополнительным налогом все что только можно. Но это путь в никуда.
После зелёных получим депрессивную экономическую ситуацию в стране, которую нужно будет разруливать годами. И перспектив в такой стране становиться все меньше.
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25.08.2023 13:54 Відповісти
як дістав цей зеленийм покидьок і мразота гетьманцев
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25.08.2023 15:52 Відповісти
а потом яйца по 17 покупать. может лучше там разрешить производить оружие частникам\давать на это беспроцентные кредиты и т.п.? "демократия" же. видимо - нет.
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25.08.2023 16:15 Відповісти
якщо це будуть їх приватні контори, то вобше без проблем, крім одної будуть гризтись а чия ж то має бути.
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26.08.2023 08:38 Відповісти
Так, як інші країни нам фінансово не допомагають в за еспеченні військових, то треба шукати інші джерела. І логічно, що структури з надприбутками треба й оподатковувати належним чином!
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28.08.2023 10:25 Відповісти
"в коєм то вєкє" податківці перевели погляд з малого бізнесу на великий, а в коментах все рівно вакханалія

Податківці, можете розслабитись) У вас все рівно немає шансів)
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28.08.2023 11:31 Відповісти

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