У Раді готують законопроєкт про оподаткування прибутків банків. Розглядають два варіанти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року.

Як пише Forbes, остаточна концепція поки не визначена, однак депутати розглядають два базових варіанти – з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків.

За словами очільника фінансового комітету Данила Гетманцева, основна мотивація – додаткове фінансування видатків на оборону.

Відповідний законопроєкт вже готовий, його внесуть у Раду після консультацій з іншими стейкхолдерами – від Мінфіну та Нацбанку до профільнийх асоціацій та Офісу президента, каже нардеп.

Розглядається два можливі підходи. Перший – оподаткування всіх чистих процентних доходів, отриманих в році, з якого почне діяти норма за відносно невеликою чи середньою ставкою.

"Наприклад, в Іспанії – це 4,8%", – каже Гетманцев. Щоправда, в цій країні оподатковуються і чисті комісійні доходи банків. "Але це не наша історія: банки за цим показником поки не вийшли на довоєнний рівень", – уточнює нардеп. В Іспанії також діє норма, що надприбуток для цілей оподаткування має перевищувати певну межу.

Другий – оподаткування різниці між чистими процентними доходами у звітному році та середнім значенням за останні 3-4 роки. У такому концепті ставка має бути високою, каже Гетманцев.

Наприклад, у Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці між чистим процентним доходом у базовому році і його середнім значенням за попередні 4 роки, пояснює він.

Гетманцев вважає більш оптимальним іспанський варіант. "На мою думку, податок має бути запроваджений із 1 січня 2024-го на 2 роки", – каже нардеп. Попередня оцінка додаткових надходжень до бюджету – 10 млрд грн на рік.

В уряді готові обговорювати цю ідею. "Треба рахувати. Це питання ціни та наслідків, тож варто бути обережними", – зазначив співрозмовник в Кабміні, який попросив не згадувати його імені та назви міністерства через сенситивність теми.

Вперше ідея оподаткувати значні прибутки банківського сектору почала обгорюватись ще у травні, коли у ВР створили робочу групу для вирішення питання доплат військовим, розповідає ще один співрозмовник видання з фінкомітету. "Було зрозуміло, що грошей немає, і тоді виникло питання: чому не запровадити податок на доходи з депозитних сертифікатів", – каже нардеп.

Додаткове оподаткування банків є у низці європейських країн: в Угорщині, Чехії, Литві, Італії, Іспанії тощо, додає Гетманцев.

У першому півріччі процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, з них 73,5 млрд грн – за рахунок операцій з державними цінними паперами (ОВДП), каже Гетманцев. Чисті процентні доходи становили 93,6 млрд грн, що майже на 75% більше за показник 2021 року.

За цей період сектор отримав 67,6 млрд грн чистого прибутку (В січні-червні 2022-го було 4,6 млрд грн збитку). За таких темпів фінустанови мають усі шанси вже зараз перевершити річний історичний рекорд встановлений у 2021-му – 77,5 млрд грн. У також надуспішному доковідному 2019-му було 59,6 млрд.