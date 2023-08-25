Україна та Польща випустили спільні монети, присвячені дружбі та братству. ФОТО

У День Незалежності України центробанки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору "Дружба та братство – найбільше багатство".

Про це повідомляє пресслужба українського регулятора.

Зазначається, що цей українсько-польський набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн. Якщо їх поєднати, то вони поєднуються у форму серця.

"Цими символічними та унікальними пам’ятними монетами ми хочемо засвідчити міцну дружбу між Україною та Польщею. Дружбу давню, яка саме в цей трагічний час відобразила нашу з вами глибинну суть – братерств", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Монети, що входять до набору, виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).

На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено тризуб, нижче – номінал монети та графічний символ гривні на фоні композиції, що відтворює жахи війни.

На аверсі монети номіналом 10 злотих угорі на тлі біло-червоного прапора зображено орла, що офіційно затверджений для герба Польщі, нижче – номінал монети та графічний символ польського злотого на тлі композиції, що символізує допомогу та підтримку.

На реверсах монет зображено постаті українця (на монеті номіналом 10 гривень) і поляка (на монеті номіналом 10 злотих), які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином.

"Це символічна композиція, притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов’янських народів: розділити хліб – означає жити в добрі і злагоді, допомогти в скруті. Це найвищий ступінь прихильності і приязні. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Пиття зі спільної чаші символізує єднання, побратимство", – пояснили в НБУ.

Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині реверсу утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

На реверсі монет також розміщено написи півколом: Дружба та Братство – найбільше багатство.

Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран. Скульптор – Володимир Атаманчук.