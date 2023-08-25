БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 391 7

Україна та Польща випустили спільні монети, присвячені дружбі та братству. ФОТО

монета

У День Незалежності України центробанки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору "Дружба та братство – найбільше багатство".

Про це повідомляє пресслужба українського регулятора.

Зазначається, що цей українсько-польський набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн. Якщо їх поєднати, то вони поєднуються у форму серця.

"Цими символічними та унікальними пам’ятними монетами ми хочемо засвідчити міцну дружбу між Україною та Польщею. Дружбу давню, яка саме в цей трагічний час відобразила нашу з вами глибинну суть – братерств", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Україна та Польща випустили спільні монети, присвячені дружбі та братству 01

Україна та Польща випустили спільні монети, присвячені дружбі та братству 02

Монети, що входять до набору, виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).

На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено тризуб, нижче – номінал монети та графічний символ гривні на фоні композиції, що відтворює жахи війни.

На аверсі монети номіналом 10 злотих угорі на тлі біло-червоного прапора зображено орла, що офіційно затверджений для герба Польщі, нижче – номінал монети та графічний символ польського злотого на тлі композиції, що символізує допомогу та підтримку.

На реверсах монет зображено постаті українця (на монеті номіналом 10 гривень) і поляка (на монеті номіналом 10 злотих), які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином.

"Це символічна композиція, притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов’янських народів: розділити хліб – означає жити в добрі і злагоді, допомогти в скруті. Це найвищий ступінь прихильності і приязні. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Пиття зі спільної чаші символізує єднання, побратимство", – пояснили в НБУ.

Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині реверсу утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

На реверсі монет також розміщено написи півколом: Дружба та Братство – найбільше багатство.

Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Автор: 

монети (178) НБУ (9265) Польща (2427)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Форма нагадує не так серце, як дупу.
Тим "художникам" треба ручки повиривати.
показати весь коментар
25.08.2023 11:31 Відповісти
Символ серця, який візуально не має жодної подібності до даного органу, як раз і взяли з форми задниці. Тобто дупою воно ще при появі на світ, а не зараз.
показати весь коментар
25.08.2023 12:07 Відповісти
типу мало би ути ось такої форми?

показати весь коментар
25.08.2023 13:07 Відповісти
Мені це братство - малоросійщиною смердить. Ледве здихуємося одного брата, а тут вже інший лізе у вікно і вимагає визнати Бандеру і УПА - вбивцями невинних людей. Може вже досить "братскіх народов"?! Є друзі, є партнери, є добросусідство - невже цього не достатньо?!
показати весь коментар
25.08.2023 12:58 Відповісти
Сам про це думав. Але,як східняк,бо родом з Донеччіни,думаю,що під час такої широкомасштабної агресії московитів проти суверенної України,потрібно забути про історичні недомовленності,заради перемоги над споконвічним ворогом обох слов'нских народів,які дійсно є братськими. А наші історичні суперечки ми вирішемо,як належжить родичам. Слава Україні! Слава Польській республіці і дружньтму польському народу!
показати весь коментар
25.08.2023 14:14 Відповісти
Про "забути" - це ти розкажи полякам. Як тільки я починаю їм це розповідати на сайтах у фейсбуці вони мене завжди банять. Вони така сама упорота вата як кацапи. В кінці минулої весни, ще не всі трупи із Бучі поховали, а вони вже верещали, що українці мають визнати геноцид поляків "українськими націоналістами" у 40-х роках. Чи на Михайлівській площі виставка підбитої кацапської техніки, вони притягнули туди плакати з обороною варшави. ****, нахєра нам ваша війна, якщо у нас самих хата палає???
показати весь коментар
25.08.2023 14:54 Відповісти
Складати з двох частин - тупизна. Виглядає, наче люди за одним столом, а між ними - стіна. Ніби символ непорозуміння між ними.
показати весь коментар
25.08.2023 14:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 