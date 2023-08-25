Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

За тиждень, з 18 до 25 серпня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 34 копійки і склала 52,73 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 49 копійок – до 54,93 грн/л, а дизельне пальне – на 42 копійки, до 52,32 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 2 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95-преміум – до 53,5 рн/л, дизельне пальне – до 53 грн/л.

На станціях державної "Укранфти" на 80 копійок дорожчала лише "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 52,9 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,35-2,9 грн/л.